Guinée : Fousseni Diawara chipé au Mali avant la CAN !

À environ un mois de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, l’ancien international malien Fousseni Diawara vient de déposer ses valises chez le Syli National de Guinée… au nez et à la barbe des Aigles du Mali.

Le consultant de Canal+ et ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne, Fousseni Diawara, remplace le Français Charles Paquille en tant que sélectionneur adjoint de l’équipe nationale de Guinée. Il secondera le sélectionneur Kaba Diawara.

Selon les informations du média Foot224, Paquille, nommé en avril 2022, ne faisait plus l’unanimité dans le vestiaire, et ses méthodes de travail étaient sujettes à controverse. La même source rapporte que les joueurs concernés se seraient plaints auprès de Kaba Diawara, ce qui a motivé son limogeage.

Ancien joueur international malien, passé notamment par l’ASSE, mais également entraîneur des U23 du Mali entre 2016 et 2019 avant de devenir l’adjoint de…

Fousseni Diawara, un choix judicieux ?

Placée dans le groupe C de la CAN 2023 aux côtés du Cameroun, de la Gambie et du champion en titre, le Sénégal, la Guinée aura fort à faire pour passer le premier tour de la compétition. Fousseni Diawara aura pour mission de renforcer la vision du sélectionneur au sein du vestiaire et de mettre son expérience des grandes rencontres au service de l’équipe.

Après sa carrière de footballeur, Fousseni Diawara a entamé sa carrière d’entraîneur avec la sélection U-23 du Mali, avec laquelle il a participé au tournoi de Toulon en 2016. Par la suite, il est devenu team manager, coordinateur puis sélectionneur adjoint de Mohamed Magassouba en sélection A. Il a arrêté de travailler avec la Fédération de football du Mali en 2022. Notons que le Mali jouera également la CAN, dans le groupe E avec l’Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie.

Afrik-foot

