Ce vendredi 2 août 2024, la salle de conférence rénovée du stade Mamadou Konaté a accueilli la cérémonie de remise des maillots de jeux par Petro-Bama à la Fédération Malienne de Handball. L’événement s’est déroulé sous la présidence de M. Geoffroy M. Finso, Directeur financier et comptable du groupe Bamako.

Dans le cadre de son engagement à promouvoir le sport parmi la jeunesse malienne, Petro-Bama, représenté par son directeur financier Geoffroy M. Finso, a offert des maillots au président de la Fédération Malienne de Handball, Mahamadou Tounkara. Ces maillots habilleront les quatre équipes finalistes, deux féminines et deux masculines, qui s’affronteront demain, 3 août, au stade du 26 Mars.

Le groupe Petro-Bama, actif dans les secteurs du pétrole, des mines et autres, et partenaire de la FEMAFOOT, réaffirme son soutien au sport en général et, en particulier, au handball malien. Le représentant du groupe a souligné l’engagement de Petro-Bama à contribuer au rayonnement du handball malien sur le continent. Ibrahima Baba Traoré, conseiller en communication de Petro-Bama, a assuré le président Tounkara de l’engagement continu du groupe à soutenir la jeunesse malienne et la promotion du sport au Mali. “Nous serons toujours à vos côtés pour atteindre l’objectif de faire briller le handball malien à l’échelle continentale,” a-t-il affirmé.

De son côté, Mahamadou Tounkara, président de la Fédération Malienne de Handball, a exprimé sa gratitude envers Petro-Bama. Il a qualifié le partenariat de fructueux et bénéfique pour les deux parties, affirmant que le groupe ne serait pas déçu de sa coopération avec la Fédération.

À noter que, outre les quatre équipes finalistes, les hôtesses et les arbitres officiant les finales seront également habillés par Petro-Bama.

Idrissa S TRAORE

