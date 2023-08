Ibrahim Traoré, le secrétaire général de la Fédération malienne de football (Fémafoot) était devant la presse le vendredi 11 août 2023 pour informer la presse du processus électoral en cours pour l’élection du comité exécutif de la Fémafoot, pour le nouveau mandat de 4 ans (2023-2027).

Dans son point de presse, le secrétaire général de la Fémafoot a rappelé que le processus électoral pour l’élection du comité exécutif de la Fémafoot s’articule autour de 4 axes. A ses dires, le 1er axe concerne le lancement de l’appel à candidatures par le secrétariat général de la Fédération, 45 jours avant la date de l’Assemblée élective.

A ce titre, les dossiers de candidatures sont reçus au secrétariat 30 jours avant l’élection et transmis à la Commission électorale de 1re instance. Et celle-ci a 10 jours pour rendre sa décision. Le 2e axe a trait à la décision de la Commission électorale d’instance qui est transmise aux responsables des listes en compétition. Le 3e axe évoque les recours éventuels qui sont déposés au secrétariat de la Fémafoot dans les 48 h après la publication de la décision de la Commission électorale d’instance.

Ces recours sont transmis à la Commission d’appel des élections qui dispose de 3 jours pour rendre sa décision. Ces 3 jours commencent à partir du dépôt du recours. Le recourant et toutes les parties concernées sont informés de la décision par les soins du secrétariat de la Fémafoot. Le Secrétaire général a fait noter que les décisions de la Commission d’appel des élections sont définitives sur le plan national. “Toute autre contestation se fera devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)”, a-t-il précisé.

Le 4e axe est la publication des listes finales. Après l’ensemble des étapes du processus électoral, le Secrétariat général de la Fédération doit transmettre ces listes finales à tous les membres votants au moins 5 jours avant l’élection. “Le secrétariat va envoyer la seule liste retenue par les commissions électorales en même temps que la lettre circulaire de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire élective du 29 août 2023. Nous tenons spécifiquement à vous informer que le présent processus électoral suivra son cours normal. Nous attendons donc le 29 aout 2023 au ClCB, pour élire un nouveau Comité Exécutif qui va diriger le football malien, pendant les quatre prochaines années”, a-t-il fait savoir.

Siaka Doumbia

xxxxx

Election pour la présidence de la fédération malienne de football :

L’équipe de campagne de Bavieux Touré accueillie en grande pompe par la Ligue de football de Ségou…

En accueillant le premier le directoire de campagne de la liste de candidature Mamoutou Touré dit Bavieux, Ségou se targue d’être le plus honoré. C’est en schéma ce qui a réconforté la Ligue régionale de football de Ségou, qui a déroulé à la forte délégation venue de Bamako le samedi 12 août son total soutien à la liste piloté par le président sortant de la Fédération malienne de football. Déjà l’instance régionale sportive n’avait pas caché que son parrainage avait été déjà acquis dès l’appel à candidatures lancé le 11 juillet dernier.

La Ligue de football de Ségou s’était justifiée que Mamoutou Touré dit Bavieux et son équipe lui avaient permis de réussir une exaltante et superbe saison sportive 2022-2023, avec 2 demies finales de Coupe du Mali, un classico Djoliba-Stade en championnat national Ligue 1, une organisation de montée en D1 Féminine… L’intérêt du nouveau soutien pour le Président de la Ligue régionale de football de Ségou, Moustaph Maïga se trouve aussi dans le programme quadriennal du candidat Bavieux, en ce sens que dès réélu, le comité exécutif promet de faire passer la subvention des ligues de 3 millions à 5 millions de FCFA, des commissions à certaines taxes payées à la Fédération malienne de football (15 % pour l’achat des vignettes, 50 % pour les affiliations des clubs…), la construction de sièges régionaux et l’effectivité d’une Direction Technique Régionale en leur sein etc.

Pour témoigner de leur soutien et en phase avec les acteurs de Ségou, la Ligue régionale a fait visiter à sa délégation les notabilités de la région (familles Thiam, Djiré et Tall) qui ont prouvé leur passion au football tout en faisant des bénédictions à la liste) ainsi que la direction régionale des sports et le Comité régional olympique et sportif qui ont tous attesté que c’est la première fois qu’une liste de candidature à la présidence de la Fédération malienne de football recueille leurs avis et leurs sollicitations pour l’essor du football ségovien.

… à la rencontre de la Ligue de Football de Sikasso

Après avoir été reçu par la Ligue de football du district de Bamako, le directoire de la campagne du candidat Mamoutou Touré dit Bavieux conduit par Moussa Sylvain Diakité, directeur de campagne, s’est rendu le mardi 15 août dernier, dans la Cité de Kénédougou pour rencontrer les responsables de la Ligue de football de Sikasso et l’ensemble des autorités sportives de la région.

eux semaines après le lancement de la campagne du candidat Mamoutou Touré dit Bavieux, l’équipe de campagne dirigée par Moussa Sylvain Diakité ont entamé une série de rencontres et d’échanges avec les acteurs du football malien. Une semaine après leur rencontre avec la Ligue de football du district de Bamako, c’est le tour de la Ligue régionale du football de Sikasso de recevoir la visite de Moussa Sylvain Diakité et ses collaborateurs.

Arrivée dans la Cité de Kénédougou dans l’après-midi du mardi, le directoire de la campagne du candidat Mamoutou Touré dit Bavieux a rencontré les autorités sportives de la région, notamment le directeur régional de la Jeunesse et des sports, Oumar Sory Traoré, avant de se transporter chez l’ancien secrétaire général de la Ligue de football de Sikasso, Yacouba Séry Koné dit Herbin.

A la suite des visites, une séance de travail a eu lieu avec le bureau de la Ligue sous la houlette de son président Mamby Diaby dit Kélétigui à l’hôtel Tata de Sikasso. Dans son intervention, le directeur de campagne a remercié les membres de la Ligue de Sikasso pour avoir réservé un accueil chaleureux à sa délégation.

“Nous avons effectué le déplacement à Sikasso pour venir vous rencontrer et échanger avec vous sur le programme de campagne de notre candidat qui est Mamoutou Touré dit Bavieux. Ce grand homme a beaucoup fait pour le football malien durant ces quatre années et il est important que nous l’accompagnions afin qu’il termine ce qu’il a commencé. Pour nous, Bavieux est le candidat idéal pour le football malien. Aujourd’hui, nous savons tous ce que la Ligue de Sikasso a fait pour nous et nous demandons encore votre accompagnement afin que notre candidat puisse avoir un deuxième mandat pour terminer ce qu’il a commencé”, a-t-il précisé.

Visiblement très heureux, le président de la Ligue de football de la région de Sikasso a salué la visite du directoire de la campagne de Bavieux à Sikasso avant de réitérer son soutien à candidat Mamoutou Touré dit Bavieux et les membres de sa liste.

Cette visite dans la Cité de Kénédougou a pris fin avec la visite du chantier de la nouvelle Ligue en finition.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :