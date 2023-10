Initiative à la découverte des disciplines : Donner plus de visibilité aux disciplines moins connues

Mercredi 11 octobre 2023, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a lancé la première phase de l’initiative à la découverte des disciplines. Cette initiative a pour objectif de donner plus de visibilité aux autres disciplines moins connues par bon nombre de Maliens en dehors du football ou basket-ball.

Dès sa prise de fonctions, le ministre la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a présenté sa feuille de route axée sur trois piliers ; à savoir : jeunesse et citoyenneté pour encourager l’investissement humain ; villages d’opportunité afin de créer des espaces d’opportunité pour les jeunes et l’initiative à la découverte des disciplines pour organiser des initiatives locales dans toutes les disciplines sportives.

C’est ce dernier volet (à la découverte des disciplines) que le ministre Fomba a lancé ce mercredi 11 octobre 2023 au stade 26-Mars en présence de toutes les fédérations de disciplines sportives du Mali.

Cette initiative vise dans un premier temps à faire connaître les disciplines sportives moins connues par le grand public malien. Secundo, consolider la cohésion sociale en organisant des activités sportives citoyennes dans les huit régions de l’ancien découpage administratif.

“Aujourd’hui, nous avons des disciplines phares et très importantes pour notre pays comme le football et le basket-ball. Mais, il y a des disciplines qui se battent également pour le pays et qui nous rapportent des médailles et des coupes africaines. Malheureusement, ce sont des disciplines moins connues. Pour ces disciplines, nous avons décidé de leur donner un peu plus de visibilité, c’est ce qui explique cette initiative à la découverte des disciplines”, a expliqué le ministre des Sports, M. Fomba.

Au cours de cette activité, un tirage au sort a été organisé où les huit régions de l’ancien découpage administratif, y compris le district de Bamako, devaient organiser des activités sportives dans ces disciplines moins connues durant une période de deux mois.

Kidal (yosel kan budo), Ségou (kick-boxing), Sikasso (sport scolaire et universitaire), Koulikoro (escrime), Tombouctou (tirs sportif), Kayes (athlétisme), Gao (jeu de dame), Mopti (aïkido) et Bamako (handball)

Ousmane Mahamane

