El Bilal Touré et Moussa Djénépo ont connu un week-end contraste. En match de championnat, les deux internationaux maliens ont connu une issue de rencontre différente le samedi passé. Aligné d’entrée lors de la réception de Brest pour le compte de la 28e journée de la Ligue 1, El Bilal a offert la victoire au Stade de Reims sur un centre parfait de son compatriote Moussa Doumbia.

Auparavant, en Premier League, Southampton s’inclinait à domicile face à Newcastle (1-0). Le malheur n’arrivant jamais seul, les Saints perdaient également Moussa Djénépo pour avoir marché sur un adversaire dans sa tentative de récupération d’un ballon perdu.

Alassane CISSOUMA

R.D Congo :

Le T.P Mazembé se sépare de son entraîneur

L’élimination du Tout Puissant Mazembé de la R.D Congo en Ligue africaine des Champions a fait des victimes dans le staff technique du club. Apparemment mécontent de cette fin de course à l’étape des quarts de finale, le président des Corbeaux de Lubumbashi a mis fin aux fonctions de l’entraîneur principal et son adjoint et nommé dans la foulée un nouveau technicien. “Dans la recherche d’une nouvelle étoile sur son maillot, le T.P Mazembé aura encore besoin de leurs services (Pamphile et son adjoint, ndrl). C’est pourquoi ils iront en Europe pour leur perfectionnement. En attendant son départ, Pamphile Mihayo assistera Drazen CVETKOVIC qui devient l’entraîneur titulaire du T.P Mazembé“, peut-on lire dans un communiqué signé du président Moïse Katumbi.

Alassane CISSOUMA

Coronavirus :

Menace sur le Chan Cameroun 2020

Après l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l’Afrique du Sud, le Coronavirus vient de faire son entrée au Cameroun alors que le pays s’apprête à abriter le Championnat d’Afrique des Nations 2020 à partir du 4 avril. A l’annonce de l’arrivée de cette épidémie sur le sol africain et à un mois du coup d’envoi de la 6e édition du Chan au Cameroun, la Caf a indiqué suivre avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation de cette pandémie.

Dans ce cadre, elle ajoute que sa Commission médicale a été mandatée de suivre l’évolution de cette maladie et de mettre en place des mesures d’éveil afin de protéger la santé des footballeurs et de tous les acteurs. “Les instances de la Caf ne sont pas extrêmement inquiètes mais restent vigilantes en ce qui concerne les matches et tournois futurs tels les matches de la Champions League, la Coupe de la Confédération et le tournoi final du Chan devant se dérouler au Cameroun le mois prochain du 4 au 25 avril 2020”, rassure la Caf qui n’exclut pas néanmoins la possibilité d’annuler les matches et compétitions prévus dans les pays touchés. “Si la situation l’impose ; en accord avec les pays concernés, d’éventuels huis-clos, reports ou même annulations pourraient être envisagés”, s’est-elle montrée ferme.

Une mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale locale du Mali et les 15 autres pays qualifiés à cette 6e édition du Chan.

Alassane CISSOUMA

Compétitions interclubs :

L’Espérance Sportive ne défendra plus son titre

Les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération 2019-2020 ainsi que ceux de la Ligue des Champions se sont joués le week-end passé. En coupe de la Confédération, le Hassania Agadir a validé sa qualification tranquillement contre Al Nasr (2-0). Pyramids a été battu par Zanaco (1-0) mais passe quand même grâce à sa nette victoire à l’aller (3-0). Le Horoya AC a brillé face à Eniymba (2-0 après 1-1 à l’aller), tandis que la Renaissance Sportive de Berkane a inscrit le but qu’il fallait contre Al Masry (1-0).

En ce qui concerne la Ligue des Champions, elle a enregistré l’élimination du tenant du titre, l’Espérance Sportive de Tunis par le Zamalek (victoire 3-1 et défaite 1-0 au retour). Aussi, le Tout Puissant Mazembé de la R.D Congo a été écarté par le Raja Casablanca. Al Ahly et le Wydad Casablanca sont les autres qualifiés pour les demi-finales.

A.CISSOUMA

Programmes des demi-finales

Coupe de la Confédération:

Matches aller le 3 mai, matches retour le 10 mai.

Pyramids FC-Horoya AC

RS Berkane-Hassania Agadir

Ligue des Champions

Matches aller les 1-2 mai, matches retour les 8-9 mai.

Raja Casablanca-Zamalek

Wydad Casablanca-Al Ahly

Commentaires via Facebook :