Je tiens tout d’abord à remercier le journal Aujourd’hui-Mali pour m’avoir donné l’opportunité de m’exprimer sur la finale de la Coupe du Mali. Cette année, elle va se jouer entre deux équipes du district de Bamako. Aujourd’hui, nous nous réjouissons beaucoup que nos deux clubs soient en finale de cette grande messe du football malien. Nous prions que les deux équipes finalistes soient au top le jour de la finale afin que les plus hautes autorités et les supporters puissent assister à une rencontre de haut niveau. Il est important de souligner que les autorités sportives du pays ont consentis de gros moyens pour rénover nos infrastructures sportives et il est important que nous leur donnions un beau spectacle dans le fair-play en guise de remerciement. En plus, nous demandons aux acteurs d’être fair-play parce que c’est le district de Bamako qui va gagner cette finale.

J’en profite pour demander aux groupes de supporters de venir au stade pour bien animer la finale, mais de rester dans le cadre sportif. C’est une opportunité et un test pour la Fédération malienne de football de mettre le paquet afin que la rencontre puisse se jouer dans le calme. Le Stade Mamadou Konaté dispose de places limitées, les responsables de la Fémafoot et le ministère de la Jeunesse et des Sports doivent se donner la main pour éviter tout désagrément devant les hautes autorités du pays. En tant que président de la ligue de Bamako et au nom de l’ensemble des membres, je dirais que nous sommes très heureux que ces deux équipes jouent la finale de la Coupe du Mali”.

