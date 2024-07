En partance pour le tournoi de football des Jeux olympiques, Paris-2024, le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 du Mali a dévoilé, le mardi 9 juillet, une liste de 18 joueurs assortie de 4 réservistes retenus pour la compétition. A entendre Badra Alou Diallo parler, cette liste n’est pas la meilleure de celles qu’il aurait pu choisir pour le retour du Mali dans le tournoi 20 ans après.

Le tournoi de football masculin des Jeux olympiques est une compétition organisée par le Comité international olympique. Elle est réservée aux joueurs âgés dans la tranche de 23 ans avec dérogation faite à 3 footballeurs âgés au-delà. “Chaque équipe doit être entièrement composée de joueurs nés le ou après le 1er janvier 2001 (soit âgés de 23 ans au moment de Paris 2024). Cependant, trois footballeurs nés avant cette date peuvent être inclus dans chaque effectif composé de 18 joueurs”, prévoit le règlement du tournoi. De ce fait, au-delà de la tranche d’âge autorisée, le sélectionneur peut piocher dans l’équipe des seniors.

Se référant à cette règle, le sélectionneur des Aigles du Mali a composé sa liste finale après la présélection d’une soixantaine de joueurs. Sauf que cette liste ne reflèterait pas à 100 % le désir de Badra Alou Diallo alias Conty. A l’en croire, il a été privé des services d’une bonne dizaine de joueurs. Une situation provoquée par le refus des clubs des joueurs concernés ou encore par leur agent. De ce fait, Mamadu Diambou, Mamadou Sangaré, présents à la Can, ayant servi des éliminatoires pour ces JO, n’ont pas été sélectionnés.

Si le dernier joueur cité a été rappelé de la sélection nationale par son club lors des préparatifs pour des démarches contractuelles, l’autre n’a simplement pas été libéré par le sien. En outre, des renforts tels que Néné Dorgeles, Kamory Doumbia, appelés à la rescousse lors des éliminatoires de la Can, ne seront pas également de la partie. S’il a été indiqué que Kamory est blessé, il ressort que Néné n’a pas eu le feu vert de son club pour rallier Paris. Idem pour Yves Bissouma (27 ans) qui serait “pourtant consentant” à prendre part aux JO avec ses frères cadets.

A entendre Conty parler, c’est une liste par défaut qu’il a dressée pour la 33e olympiade qui verra la 2e participation de l’équipe nationale au tournoi de football masculin 20 ans après la première en 2004 à Athènes en Grèce avec à la clé une place de quart de finaliste.

A titre de rappel, le tournoi olympique est une compétition non organisée par la Fifa. De ce fait, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs pour y participer. Nous rappelons que cette contrariété, le sélectionneur du Mali n’est pas le seul à la vivre. Pays hôte des JO, la France fait également face à la même situation.

Selon la presse locale, l’équipe de France a été déjà dépourvue de 7 joueurs. A en croire une information de L’Equipe, Thierry Henry, sélectionneur français, a déjà essuyé 7 rejets. Il avait convoqué 25 joueurs, le 3 juin dernier. Mais depuis, les Lillois Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité, les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery et le Bavarois Mathys Tel ont dû être retirés de la liste en plus de Maxime Estève de Bernley.

Au lendemain de l’officialisation de la liste, l’équipe a été reçue par le ministère des Sports qui a remis aux joueurs le drapeau national. “Dans son allocution, le ministre a félicité les joueurs pour leur engagement et leur a exprimé ses encouragements. Il a souligné la grande responsabilité qui repose sur leurs épaules qui est de représenter le Mali lors de cette prestigieuse compétition avant de les encourager à donner le meilleur d’eux-mêmes pour sortir vainqueur et faire honneur au Mali”, rapporte la Cellule de communication dudit département.

Après une quinzaine de jours de mise au vert à Kabala, les Aigles U23 se sont envolés, très tôt le mercredi matin (vers 2 h du matin) pour la France. Sur place, il est prévu 3 rencontres amicales en vue d’effectuer les derniers réglages. Ces rencontres sont prévues contre le Stade Lavallois (12 juillet), le Stade Malherbe de Caen (17 juillet) et le FC 93 de Bobigny (19 juillet).

Pour son premier match dans ces Jeux Olympiques, le Mali fera face à l’Israël, le mercredi 24 juillet, avant d’affronter successivement le Japon (le 27 juillet) et le Paraguay (le 30 juillet).

Alassane Cissouma

