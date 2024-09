Jeux Paralympiques, Paris 2024 : Deux athlètes représentent le Mali

Après les Jeux olympiques le 11 août, les Jeux paralympiques ont démarré le mercredi 28 août à Paris. A cette compétition qui se poursuivra jusqu’au 8 septembre, le Mali est représenté par deux athlètes en athlétisme notamment le 100 m hommes en plus du disque et javelot femmes.

Après le fiasco des Jeux olympiques soldés par zéro médaille remportée et son scandale financier entre le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), les athlètes paralympiques tenteront de redorer le blason. Ce qui a fait dire le Cnosm que la participation du Mali aux Jeux paralympiques de Paris 2024 est un moment de grande fierté pour le pays.

“Après la clôture des Jeux olympiques, l’attention se tourne maintenant vers les Jeux paralympiques. Deux athlètes maliens représentent fièrement leur nation : Samba Coulibaly et Korotoumou Coulibaly. Samba Coulibaly (100 mètres), fait ses débuts aux Jeux paralympiques. Sa détermination et son engagement sont une source d’inspiration pour tous. Quant à Korotoumou Coulibaly, elle participe au lancer de javelot pour la quatrième fois. Son expérience et ses performances passées témoignent de son talent et de sa persévérance“, a fait savoir le Comité olympique avant de souhaiter “beaucoup de succès et espérer qu’ils réaliseront leurs rêves et porteront haut les couleurs du Mali et ces Jeux soient une célébration de leurs efforts et de leur résilience”.

AC.

