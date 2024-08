initié une véritable révolution dans le monde du handball au Mali. Sous sa direction, la discipline connaît un renouveau sans précédent, marqué par une augmentation significative du nombre de licenciés, une amélioration de la formation des arbitres et entraîneurs, ainsi qu’une reconnaissance internationale croissante. Sa vision ambitieuse et ses actions concrètes ouvrent des perspectives prometteuses pour l’avenir du handball malien.

L’une des réalisations majeures de M. Tounkara est l’augmentation impressionnante du nombre de licenciés, qui est passé de 500 à 1 500 en seulement deux ans. Ce triplement reflète l’efficacité de sa politique de développement, axée sur la création de nouvelles ligues et la promotion active du handball à travers tout le pays.

Lors de son intervention dans l’émission “90 minutes pour convaincre“, il a souligné l’importance de cette expansion pour élargir la base de joueurs et découvrir de nouveaux talents.

Renforcement des compétences locales

Le commissaire colonel Tounkara met également un point d’honneur à la formation des arbitres et des entraîneurs. Avant son mandat, le Mali ne comptait qu’une seule paire d’arbitres qualifiés ; aujourd’hui, ce chiffre est passé à 15. Cette multiplication des compétences techniques est cruciale pour assurer des compétitions de qualité et une meilleure gestion des matchs. De plus, M. Tounkara a dévoilé un projet ambitieux visant à envoyer des entraîneurs à l’étranger pour obtenir des certifications de niveau B et A, augmentant ainsi la qualité des encadreurs nationaux. Cette initiative témoigne de sa détermination à renforcer les capacités locales et à garantir un encadrement de haut niveau pour les équipes nationales.

Reconnaissance et confiance internationales

Les efforts de M. Tounkara n’ont pas tardé à être reconnus sur la scène internationale. La Confédération Africaine de Handball (CAHB) a attribué au Mali l’organisation du Challenge Trophée cadets et juniors filles, un événement majeur qui met en lumière les progrès réalisés sous la direction de la FMHB. Cet honneur souligne la confiance croissante de la communauté internationale dans les capacités du Mali à organiser des compétitions d’envergure et à contribuer au développement du handball en Afrique.

Gratitude et perspective d’avenir

Lors de son intervention, M. Tounkara a exprimé sa gratitude envers l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) pour l’opportunité de partager les avancées réalisées. Il a insisté sur l’importance de communiquer ces succès aux Maliens et Maliennes, afin de renforcer l’engouement pour le handball dans tout le pays. Avec une vision claire et des actions résolues, la FMHB sous sa direction semble prête à relever de nouveaux défis et à hisser le handball malien à des niveaux encore jamais atteints. Le commissaire colonel Cheick Mamadou Cherif Tounkara incarne une nouvelle ère pour le handball malien, une ère marquée par la croissance, la formation et la reconnaissance. Ses initiatives ambitieuses et son engagement inébranlable pour le développement de la discipline promettent de transformer le paysage sportif du Mali. Alors que le chemin vers l’excellence est encore long, les fondations posées par M. Tounkara laissent entrevoir un avenir radieux pour le handball au Mali.

Adama Coulibaly

Commentaires via Facebook :