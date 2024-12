Ronaldo a précisé un beau message de félicitations à Vinicius Jr ce mardi après son sacré lors de la cérémonie The Best. L’ancien attaquant du Real Madrid et du Brésil a rappelé son compatriote était devenu un symbole de la lutte contre le racisme dans le football.

Quelques semaines après sa frustrante deuxième place au classement du Ballon d’or, Vinicius Jr a savouré ce mardi son sacré lors de la cérémonie The Best . Elu meilleur joueur du monde par un panel de fans, de journalistes et surtout après le vote des sélectionneurs et des capitaines des équipes nationales, le Brésilien a vu sa belle saison 2023-2024 récompensée par ce titre honorifique.

Premier joueur auriverde titré par la Fifa depuis Kaka en 2007, l’ailier du Real Madrid a ainsi remporté le trophée individuel malgré les critiques contre son jeu et surtout les attaques racistes de certains fans contre lui en Liga. Ancienne légende de la Seleçao et ex-Galactique du Real Madrid , Ronaldo a salué mardi la victoire de son compatriote dans un beau message publié sur les réseaux sociaux.

“Et en parlant de retrouver le respect du football brésilien, regardez-le. Vinicius Jr, un maximum de respect! 16 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que le trophée du meilleur joueur du monde est revenu au Brésil”, a lancé celui-ci. qui rêve de prendre la tête de sa fédération nationale. “Désormais à juste titre entre les mains de Vini, cela signifie bien plus que son rôle décisif dans les matchs et les chiffres extraordinaires de la saison 2023-2024. Son talent suffirait pour remporter le prix, mais sa puissance va bien au-delà du terrain.”

“Vini mène aussi la lutte antiraciste dans le football mondial”

Régulièrement pris pour cible par les supporters adverses, Vinicius Jr a déjà été la victime de crises racistes en Liga. Mais plus fort que les détracteurs, le Brésilien a fini par élever son niveau au-dessus de tous les autres.

“Nous parlons de l’un des joueurs les plus précieux d’aujourd’hui, victime d’un racisme télévisé à une fréquence inconcevable. Combien de Vinicius anonymes sont représentés par lui ? Combien de victimes réparties partout ? Symbole de résistance et de résilience , Vini mène aussi la lutte antiraciste dans le football mondial, où l’impunité est aussi pernicieuse que les attentats”, a encore assuré Ronaldo ‘R9’ dans son message vibrant. « Et ceux qui gardent le silence n’en sont pas moins racistes. Cette omission – en particulier de la part d’entités et d’autorités qui ont le pouvoir légal de lutter contre et de punir de telles pratiques – renforce encore la culture de l’effacement et du manque de respect envers les Noirs.”

“Ils ont essayé de t’effacer, mon ami. Et tu t’es bien amusé. LE MEILLEUR JOUEUR DU MONDE EST NOIR ET BRÉSILIEN!”

Vinicius a reçu son trophée à Doha

Absent lors du sacre de Rodri au Ballon d’or, le Real ayant boycotté la soirée en apprenant qu’il ne gagnerait pas, Vinicius Jr était bien présent à Doha ce mardi pour la cérémonie The Best.

Déjà sur place au Qatar en raison de la finale de la Coupe intercontinentale disputée mercredi (18h), le Brésilien a fait partie des deux seuls lauréats du jour à venir chercher leur trophée. L’autre se nomme Carlo Ancelotti, lui aussi présent dans le Golfe pour le match des Madrilènes contre Pachuca.

Mais si Vinicius s’est fendu d’un petit discours au moment de la remise de son prix par Gianni Infantino, il s’est ensuite un peu plus lâché sur les réseaux sociaux pour savourer son sacré.

“Veni, vidi, vici (je suis venu, j’ai vu, j’ai gagné en latin). Aujourd’hui, j’écris à ce garçon qui a vu tant d’idoles soulèvent ce trophée… son heure est venue. Ou plutôt, mon heure est venue. Le moment est venu de dire… oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu dur pour cela”, a exulté la star du Real Madrid après sa victoire. “Ils ont essayé et essaient encore de me rejeter, de me diminuer. Mais ils ne sont pas prêts. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. (…) Signé, LE MEILLEUR JOUEUR DU MONDE.”

