Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a procédé le dimanche 24 mars dernier, au Palais des sports Salamatou Maïga, à l’ouverture du Tournoi international de l’Amitié de Bamako de basket-ball. Au cours de la cérémonie, le ministre Fomba a précisé que ce tournoi servira un cadre d’échange d’expérience entre les équipes participantes.

Constituée des équipes du Mali, de la Guinée, du Sénégal et de la Tunisie. La sélection nationale masculine a déjà effectué deux sorties pour autant de victoires. Les poulains de Moussa Cissé ont largement battu lors de la première journée l’équipe de la Guinée-Conakry, championne d’Afrique en titre par le score de 97-64, avant de s’imposer face à la Tunisie en deuxième journée par le score de 79-69. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a précisé que l’objectif du tournoi est d’intensifier la préparation des sélections nationales U18 filles et garçons dans la perspective des échéances futures, singulièrement l’Afrobasket U18.

“Le basket-ball est l’une de nos disciplines sportives phares qui nous ramène régulièrement des trophées continentaux. Le monde du basket-ball malien mérite l’organisation de ce genre de tournoi. En plus de cela, il est important de souligner que le tournoi servira de cadre d’échange d’expérience entre les équipes participantes, tout en leur permettant d’améliorer leurs performances dans les compétitions internationales”, a-t-il expliqué.

Le président de la commission d’organisation a annoncé que le tournoi vise principalement à offrir un cadre de préparation aux sélections nationales en vue des échéances futures afin que le Mali soit sur le premier rang lors des différentes compétitions internationales qui pointe à l’horizon. «Le tournoi regroupera, outre le Mali, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Tunisie en filles et garçons. Il faut noter que la Fédération malienne de basket-ball a décidé d’inclure les filles U17 à la compétition pour compléter le tableau avec l’absence des filles de certains pays participants en guise de préparation pour les championnats du monde de la catégorie prévus aux Mexique auxquels le Mali va participer. En outre, le tournoi amical permettra au Mali, candidat pour l’organisation de l’Afrobasket U18 filles pour cette année, de renforcer ses capacités organisationnelles”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré

