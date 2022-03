Dans l’oeil du cyclone depuis quelques semaines, Neymar est en difficulté au PSG. Que ce soit au niveau de son état physique, que ses performances ou tout simplement dans sa relation avec les supporters parisiens, rien ne va pour le fantasque brésilien. À 3 ans de la fin de son bail dans la Capitale, la star brésilienne de 30 ans n’est plus intouchable au PSG et Paris l’a d’ailleurs proposé à plusieurs clubs européens ces dernières semaines dont le FC Barcelone. Reste à savoir si le joueur est partant et surtout si un club souhaitera miser gros sur un joueur qui n’est plus que l’ombre de lui même ces derniers mois.

En 2017, le feuilleton avait tenu en haleine toute la planète football durant l’été. Neymar, alors star incontestable du Barça et membre de la fameuse MSN (Messi, Suarez, Neymar), rejoignait le PSG à la surprise générale. Si les débuts ont été prometteurs, rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour un homme qui aspirait à ne plus vivre dans l’ombre de Lionel Messi pour tenter d’arracher le Ballon d’Or, objectif personnel depuis le début de sa carrière. Mais entre blessures (une centaine de matches ratés avec le PSG depuis son arrivée), contre-performances, problèmes extra-sportifs et manque d’impact dans les moments importants de la saison à commencer par la Ligue des Champions, l’aventure de Neymar au PSG n’a jamais été un long fleuve tranquille.

Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé, une prolongation jusqu’en juin 2025 signée en mai 2021 et la signature de son compère Lionel Messi, l’ancien crack de Santos n’y arrive toujours pas. Et ce n’est pas ces derniers mois qui ont rassuré les supporters parisiens. 10 matches consécutifs sans marquer en Ligue des Champions, 5 buts en 14 matches de L1, un rendement indigne d’un joueur de son calibre. Pire, c’est surtout son incapacité à faire la différence balle au pied qui inquiète autant que son manque de percussion. Et comment ne pas s’arrêter quelques secondes sur la situation ubuesque au Parc des Princes ce dimanche avec les sifflets permanents contre Neymar à chaque ballon touché par l’international brésilien.

Le PSG tâte le terrain pour placer Neymar loin de Paris

Selon nos informations, Paris cherche depuis plusieurs mois à trouver une porte de sortie à sa star brésilienne. Le FC Barcelone a été approché. Il faut dire que les relations se sont réchauffés au Camp Nou entre les différentes parties et qu’un retour avait même été envisagé il y plusieurs mois comme l’avait d’ailleurs annoncé le principal interessé dans son reportage sur Netflix. « Oui j’ai essayé de revenir au Barça. On a tout tenté, mais ça n’a pas été possible.»En proie à de sérieuses difficultés financières et omnibulé à l’idée de recruter un numéro 9 de calibre international (Haaland, Lewandowski, Salah), le club catalan n’a pour le moment pas prévu de foncer sur Neymar dont le salaire avoisine les 30 M€ nets par an. Reste la possibilité de rebondir ailleurs. D’autres grands clubs européens ont également été approchés sans que leur nom n’ait fuité.

Une chose est sûre, le PSG est ouvert pour tenter d’offrir une porte de sortie honorable à Neymar tout en espérant limiter la casse financièrement. Mais si le transfert a été amorti, c’est surtout de masse salariale et de place dans le vestiaire dont il s’agit. L’économie d’un salaire à la hauteur de celui de Neymar permettrait à Paris d’avoir plus de latitude pour recruter et offrir quasiment un chèque en blanc à Kylian Mbappé. Mais cela permettra aussi au futur coach parisien (Zidane ?) de ne pas être obligé de devoir composer avec Neymar dans son onze de départ, lui qui est quasiment assuré d’être aligné 90 minutes lorsqu’il n’est pas blessé. Encore ce dimanche, malgré un physique qui a décliné au fil du match, le numéro 10 parisien n’a pas été remplacé alors qu’il y avait du monde sur le banc pour le suppléer. Au grand dam des supporters parisiens qui avaient malgré tout encore quelques sifflets à lui accorder jusqu’au coup de sifflet final.

SOURCE: https://www.footmercato.net/

