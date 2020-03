En application des directives du Conseil supérieur de défense, le ministère de la Jeunesse et des sports a décidé de fermer tous les stades et toutes les infrastructures sportives, socioéducatives publiques du pays jusqu’à nouvel ordre. A travers un communiqué datant du mardi 18 mars 2020, le ministère de la Jeunesse et des sports a décidé, suite aux mesures de prévention prises lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, de fermer tous les stades du pays jusqu’à nouvel ordre.

“Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Arouna Modibo Kéita, informe toutes les fédérations et associations sportives nationales que face à la pandémie du Coronavirus, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de la République, chef de l’Etat, a présidé une session extraordinaire du Conseil de la défense nationale le 17 mars 2020. Ce conseil a pris des mesures de prévention, dont l’interdiction, jusqu’à nouvel ordre, des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de cinquante (50) personnes, sous réserve du respect des gestes-barrières. Il s’agit des mariages, des baptêmes, des funérailles”, peut-ont lire dans le communiqué, avant d’inviter les fédérations et associations sportives ainsi que l’ensemble du mouvement sportif au respect strict des mesures édictées.

Mahamadou TRAORE

