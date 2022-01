La Coupe d’Afrique des Nations a débuté depuis plus d’une semaine maintenant et les premiers résultats peuvent donner une petite tendance sur les favoris au titre final. Le Cameroun, à domicile, vise évidemment un titre, cinq ans après le dernier sacre, mais il y a également le Sénégal, la Tunisie, le Mali ou même le Maroc. À l’inverse, l’Algérie – tenante du titre – est en grand danger alors qu’elle était le grand favori de la compétition !

On le sait, avoir la meilleure équipe sur le papier n’est pas forcément un gage de réussite sur le terrain. Entre la confiance – qui peut être nocive -, et surtout une alchimie qui peut être difficile à créer, ce n’est pas forcément le meilleur groupe qui s’impose dans les compétitions, surtout internationales. Pour autant, en Afrique, pas mal de belles équipes – et de bons groupes – font office de prétendants au titre pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Évidemment, on peut commencer par le Cameroun. L’hôte de cette compétition peut compter sur le soutien populaire pour soulever des montagnes et a plutôt très bien commencer son tournoi. Avec une qualification déjà en poche, et surtout un début de compétition canon de Vincent Aboubakar, les Lions Indomptables ont tout pour s’imposer à la fin du mois.

Autre favori à la compétition : le Sénégal. Après avoir perdu la finale en 2019 face à l’Algérie 0-1 sur un coup-franc de Riyad Mahrez, les Lions de la Téranga rêvent de remporter, enfin, leur première coupe d’Afrique des Nations. Finaliste à deux reprises (2019 et 2002), la sélection d’Aliou Cissé veut marquer l’histoire du pays et compte sur ses stars comme Idrissa Gueye, Edouard Mendy et évidemment Sadio Mané pour viser les étoiles.

Et que dire du Mali ? Dans un groupe pas forcément évident, les Maliens tirent pour le moment leur épingle du jeu. En effet, l’équipe de Mohamed Magassouba s’est imposée contre la Tunisie (1-0) pour le premier match du groupe et a pris un avantage important pour terminer en tête. Portée par Yves Bissouma (Brighton), Amadou Haïdara (Leipzig) ou encore Moussa Djenepo (Southampton), la formation malienne a de grandes ambitions et rêve d’offrir au peuple sa première CAN également. En position d’outsider, comme le font savoir les paris foot en ligne de Bwin, le Mali a une carte à jouer, surtout lorsque l’on voit les prestations de l’Algérie.

Avec un match nul et une défaite, le champion en titre est pour le moment bien mal embarqué pour se qualifier. S’ils ont de grandes chances, tout de même, de passer au prochain tour, les Fennecs déçoivent et apparaissent bien loin du niveau requis pour s’imposer et enchainer un deuxième titre consécutif. Une fenêtre s’ouvre ainsi pour les outsiders comme le Mali, mais aussi le Maroc, la Tunisie ou encore le Nigeria, qu’il ne faut jamais sous-estimer. Les prochaines rencontres s’annoncent décisives, ainsi que l’organisation du tableau final. En effet, la chance pourrait bien permettre à des nations d’avoir une ligne droite toute tracée jusqu’à la finale, en espérant que ce soit pour le Mali !

