Enfin une victoire référence pour le FC Barcelone de Xavi Hernandez. Après une victoire poussive à Alavés lors de la dernière journée (1-0), le Barça recevait l’Atlético de Madrid et avait l’occasion de passer devant son adversaire du soir en cas de succès. Avec ses nouvelles recrues présentes dans le groupe et Traoré directement titularisé, les blaugranas se faisaient surprendre d’entrée par une belle réalisation de Carrasco (1-0, 8e). Mais quelques secondes après, Jordi Alba recevait le ballon aux abords de la surface et lâchait une lourde reprise de volée dans la droite du but (1-0, 10e). Un début de match renversant puisque après une belle accélération de Traoré, l’ex-attaquant des Wolves trouvait Gavi qui, d’une belle tête, permettait au Barça de repasser devant (2-1, 21e). Avant la pause, Piqué trouvait la transversale d’Oblak sur un coup-franc d’Alves et derrière, Araujo pouvait reprendre pour faire le break (3-1, 43e).

En bonne forme et particulièrement appliqué durant cette première période, le club catalan allait prendre le large grâce une belle reprise d’Alves (4-1, 49e) pour faire exploser le Camp Nou, qui n’avait plus vécu de soirée comme celle-ci depuis belle lurette… mais bien sûr, tout n’était pas parfait pour les barcelonais. Comme souvent, le Barça s’est fait peur en fin de rencontre avec la réduction du score grâce à une tête de Suarez (4-2, 58e). La fin de match s’est ensuite emballée avec l’expulsion d’Alves (69e), mais cette fois-ci, Barcelone a tenu et s’offre son premier grand succès de la saison. Une victoire plus qu’importante qui permet aux hommes de Xavi Hernandez de grimper à la quatrième place et de revenir dans la course à la Ligue des Champions, avant le derby de catalogne lors de la prochaine journée. Cinquième, les Colchoneros devront se relever contre Getafe.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :