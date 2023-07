En clôture de la 28e journée de la Ligue1 Orange du Mali le dimanche soir, l’AS Réal et le Djoliba ont maintenu le suspense pour le titre. Les deux formations ont gagné leur match respectif.

C’est le statu quo au sommet de la Ligue1 Orange du Mali. Le leader, l’AS Réal et son dauphin, le Djoliba AC ont tous gagné le dimanche. L’AS Réal a battu Onze Créateurs sur le fil (3-2) et le Djoliba a pris le meilleur sur le COB (2-0). L’AS Réal (56pts) garde la cadence pour le titre devant le Djoliba (53pts). Le dernier match du toujours s’est soldé par un nul entre l’ASKO et l’USFAS (0-0). Il reste 2 journées à jouer dans le championnat. La lutte pour le maintien se dispute entre l’USC Kita (14e, 27pts) et LCBA (15e, 21pts). L’une de ces deux formations accompagnera certainement Yeelen Olympique (16e, 12pts) en Ligue2.

C.

RESULTATS DE LA 28e JOURNEE

Samedi 1er juillet 2023

A Bamako,

Terrain Réal

LCBA-Binga FC : 0-1

Terrain Stade

Yeelen-AFE : 1-4

A Samaniana,

Terrain ABM FOOT

Stade malien-AS Police : 0-0

A Bougouni,

Stade UTA

US Bougouni-Black Stars : 2-2

A Kita,

Stade Lamine Konaté

USC Kita-Bakaridjan : 0-0

Dimanche 2 juillet 2023

A Bamako,

Terrain Stade

Onze Créateurs-AS Réal : 2-3

Terrain ASB

Djoliba-COB : 2-0

Terrain Réal

USFAS-ASKO : 0-0

CLASSEMENT DE LA 28e JOURNEE

1-AS Réal : 56pts, 28mj, 16v, 8n, 4d, 37bp, 16bc, +21

2-Djoliba : 53pts, 28mj, 14v, 11n, 3d, 33bp, 11bc, +22

3-Bakaridjan : 44pts, 28mj, 12v, 8n, 8d, 25bp, 21bc, +4

4-USFAS : 43pts, 28mj, 10v, 13n, 5d, 27bp, 21bc, +6

5–Onze Créateurs : 42pts, 28mj, 11v, 9n, 8d, 30bp, 24bc, +5

6-Stade malien : 41pts, 28mj, 9v, 14n, 5d, 21bp, 11bc, +10

7-AFE : 41pts, 28mj, 11v, 8n, 9d, 26bp, 18bc, +8

8-Binga FC: 40pts, 28mj, 9v, 13n, 6d, 23bp, 17bc, +6

9-US Bougouni : 39pts, 28mj, 10v, 9n, 9d, 36bp, 33bc, +3

10-AS Police : 36pts, 28mj, 9v, 9n, 10d, 21bp, 26bc, -5

11-ASKO : 36pts, 28mj, 8v, 12n, 8d, 24bp, 25bc, -1

12-Black Stars : 31pts, 28mj, 6v, 13n, 9d, 28bp, 30bc, -2

13–COB : 29pts, 28mj, 7v, 8n, 13d, 21bp, 38bc, -17

14-USC Kita : 27pts, 28mj, 5v, 12n, 11d, 18bp, 28bc, -10

15-LCBA : 21pts, 28mj, 3v, 12n, 13d, 16bp, 33bc, -17

16-Yeelen: 12pts, 28mj, 3v, 3n, 22d, 20bp, 54bc, -34

