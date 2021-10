Ligue des champions : Le Horoya recevra le Stade malien à Thiès

Après une longue période d’incertitude sur son match retour du 2e tour de la Ligue des champions contre le Stade malien de Bamako, le Horoya a été autorisé par la Caf à recevoir son adversaire à Thiès au Sénégal. Les deux équipes s’affrontent le 16 octobre à Bamako et le 24 octobre à Thiès.

Le 2e et dernier tour éliminatoire de la Ligue africaine des champions entre le Stade malien de Bamako et le Horoya AC de Conakry se jouera en aller-retour. La Caf a levé toute équivoque à travers une correspondance adressée au champion de Guinée. La réponse du Horoya en date du mardi 5 septembre 2021 a confirmé la date et le lieu du match retour.

Dans une correspondance adressée au Horoya AC de Conakry, le responsable de la division compétitions de la Caf, Ahmed Salem, demandait au champion de Guinée de lui « confirmer les dates, l’heure et le lieu du match retour du 2e tour de la Ligue des champions de la Caf au plus le tard le 8 octobre 2021 ».

La réponse du Horoya A.C est parvenue au secrétariat général de la CAF ce mardi 5 septembre 2021. A travers le courrier du champion de Guinée, le secrétaire général du club, Kroutimi Mady Kaba clarifie les choses : « Nous avons l’honneur de vous informer qu’en faveur de la délocalisation de notre match, le Horoya Athlétique Club de Guinée, jouera son match retour contre le Stade malien de Bamako le dimanche 24 octobre 2021 au stade Lat Dior de Thiès du Sénégal à partir de 17h TU. À cet effet, nous vous saurions gré de bien vouloir informer l’équipe malienne à travers sa fédération ainsi que les officiels concernés ».

Les choses sont désormais claires. Le dernier tour de la Ligue des champions Stade malien-Horoya se jouera en aller-retour : le samedi 16 octobre au stade Modibo Keita de Bamako et le dimanche 24 octobre au stade Lat Dior de Thiès (Sénégal).

Pour rappel, en 2019, le Stade malien de Bamako et le Horoya AC de Conakry s’étaient croisés à ce même niveau de la compétition. Après un match nul (1-1 à l’aller à Bamako), le Horoya s’était imposé (1-0) lors de la manche retour à Conakry pour valider son ticket pour la phase de poules.

Alassane CISSOUMA

PRE-SAISON

La NBA ré-ouvre ses portes

En attendant les matchs de la saison régulière, la NBA revient en force avec une pré-saison disputée par les deux colosses de la ligue.

Le dimanche 3 octobre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers se sont affrontés pour le début de la pré-saison. Malheureusement les géants des deux équipes tant attendu pour leur competivité n’ont pas joué notamment Russel Westbrook et Carmelo Anthony qui commence une nouvelle saison avec les lakers, Lebron James aka le king et Trevor Ariza tous du côté des Lakers

Pour les 3 premiers, il s’agit juste d’un repos a déclaré Franck Vogel conscient qu’ils sont attendus de pied ferme tandis que Ariza a des douleurs au pied. Dans le camp adverse The slim reaper ou Kevin Durant, the beard aka James Harden et Kyrie Irving sont en forme.

La contracture aux muscles de james Harden aggravée lors d’un entraînement justifie son absence. Durant était déjà à l’infirmerie mais se présentera au prochain match. Kyrie Irving s’est absenté pour des raisons personnelles mais aussi il refuse de faire le vaccin lui permettant d’accéder aux matchs avec une théorie du complot qu’il met à l’avant disant que «le vaccin est implanté aux noirs pour les connecter à un grand ordinateur dans le cadre d’un plan de satan» ce qui pour plusieurs personnes, est futile.

Habib Théophile

