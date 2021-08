Ligue des champions : les groupes après le tirage au sort

Le tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des Champions a été effectué ce jeudi. Il a débouché sur plein de belles affiches.

n connait la composition des huit poules de la phase de poules de la Ligue des Champions. Comme chaque année, ce premier tour va nous réserver plein de belles affiches et aussi son lot de remakes. Un groupe de la mort émerge également et il regroupe trois anciens vainqueurs de l’épreuve (15 couronnes en cumulé) et un champion d’Espagne.

Ce groupe ultra-relevé réunit l’Atlético Madrid, Liverpool, le FC Porto et l’AC Milan. La bataille pour les deux premières places risque de faire rage entre ces quatre ténors et bien malin celui qui peut prédire le classement final.

Fortunes diverses pour le PSG et Lille

Deux clubs français seulement étaient concernés par ce tirage, suite à l’élimination de l’AS Monaco en barrages. Le PSG, grand favori au sacre final, est tombé dans un groupe équilibre et dans lequel il retrouve quelques vieilles connaissances. Les Franciliens auront à défier leurs bourreaux de la saison écoulée, en l’occurrence Manchester City, ainsi que le RB Leipzig et le Club Bruges. Sur le papier, l’équipe de Pochettino a toutes les chances de passer, mais la méfiance reste de mise. L’opposition à venir contre les Sky Blues promet déjà beaucoup et elle pourrait donner lieu à un face à face entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Lille, de son côté, est tombé dans le Groupe G et il est relativement abordable. Les champions de France auront Séville comme principal concurrent. Les Dogues se mesureront aussi au RB Salzbourg et au VfL Wolfsburg, des équipes relativement à leur portée. Un programme qui suggère qu’une première qualification pour les 8es depuis 2009 est parfaitement accessible.