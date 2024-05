Ligue des champions: terrible désillusion pour le PSG, éliminé par Dortmund aux portes de la finale

Incapable de trouver l’ouverture face à Dortmund, mardi soir en demi-finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est incliné (0-1, 0-2 en cumulé) et a été éliminé. Le BVB retrouvera en finale le vainqueur de Real Madrid-Bayern Munich.

C’était le match où le Paris Saint-Germain devait répondre présent. Celui où les acteurs avaient promis d’être au niveau, d’emballer le Parc des Princes pour se donner une chance de rejoindre la finale de la Ligue des champions. Mais les Parisiens, trop timides durant une heure, ont été punis par Dortmund et sont éliminés en demi-finale après une défaite très décevante (0-1, 0-2 en cumulé).

Paris avait pourtant bien démarré, avec beaucoup d’intensité dans les dix premières minutes. Gonçalo Ramos, titularisé alors qu’il n’avait pas joué une minute au match aller, a été trouvé sur un centre au bout de trois minutes seulement. Mais le soufflé est trop vite retombé, Dortmund a eu ses premières situations grâce à Jadon Sancho et Karim Adeyemi, et le match s’est équilibré.

Il a fallu attendre une demi-heure pour qu’un premier frisson parcours enfin la surface allemande. Après une série de dribbles de Kylian Mbappé, aligné à gauche au coup d’envoi, Ousmane Dembélé s’est retrouvé en position de frappe, mais il n’a pas cadré, dans un angle assez fermé. Cinq minutes plus tard, Mbappé a manqué le ballon en pleine surface et sur le contre, Adeyemi s’est procuré la plus grosse occasion de la première période, obligeant Gianluigi Donnarumma à sortir une grosse parade.

De quoi calmer les ardeurs des Parisiens, passés proches de la correctionnelle. Si la dernière occasion de la première période a été pour les hommes de Luis Enrique, sur une frappe de Fabian Ruiz détournée en corner par Nico Schlotterbeck, pas loin de tromper son propre gardien, rentrer aux vestiaires à 0-0 avait déjà un goût de petite défaite. Avec le chrono qui défile, la pression est forcément devenue plus forte.

Quatre poteaux en deuxième période

Warren Zaïre-Emery aurait pu débloquer tout ça dès le début de la deuxième période, mais à deux mètres du but, il n’a pas réussi à ajuster sa frappe qui a heurté le poteau. La sanction est tombée trois minutes plus tard, sur un corner concédé par Marquinhos sur une mauvaise passe à destination de Donnarumma. Mats Hummels, de la tête, a pris le meilleur sur Lucas Beraldo pour ouvrir le score et climatiser le Parc des Princes.

Paris a tenté de réagir, sans réussite. Ramos a manqué deux fois le cadre à bout portant et Nuno Mendes, surtout, a trouvé le poteau sur une frappe lointaine à l’heure de jeu. Au fil des minutes, les Parisiens ont semblé de plus en plus désemparés. Dembélé a cru obtenir un pénalty, mais l’arbitre n’a accordé qu’un coup franc, pour quelques centimètres, qui a ensuite été mal frappé par Marco Asensio.

A dix minutes du terme, le PSG a remis un coup d’accélérateur, face à une équipe de Dortmund qui défendait à 11. Asensio a été contré dans la surface, Mbappé a forcé Kobel à un arrêt dans un angle fermé, Marquinhos a vu sa tête passer de peu à côté puis Mbappé et Vitinha, chacun leur tour, ont vu leur frappe heurter la barre transversale. Dans la soirée, Paris a donc touché les montants à quatre reprises.

Dans le temps additionnel, tout le Parc des Princes a espéré un pénalty pour avoir droit à un dernier espoir, mais l’arbitre n’a rien dit sur le contact entre Mbappé et Schlotterbeck. Dortmund a tenu et éliminé le PSG, qui ne disputera pas la deuxième Ligue des champions de son histoire. Une désillusion de plus sur la scène européenne. Le BVB, de son côté, affrontera le vainqueur de Real Madrid-Bayern Munich.

rmcsport.bfmtv

Commentaires via Facebook :