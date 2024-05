L’Atalanta a réalisé une finale de Lige Europa incroyable à Dublin. Portée par un Ademola Lookman étincelant, la formation italienne a mis fin à l’invincibilité du Bayer Leverkusen en s’imposant 3-0, et remporte le premier trophée européen de son histoire.

À deux matchs de terminer la saison invaincu, le Bayer Leverkusen s’attaquait ce soir au plus difficile de ses deux défis restants. La finale de Ligue Europa contre une équipe en grande forme, Atalanta, toujours en lice pour le podium de Serie A et tombeur de l’OM au tour précédent. À l’Aviva Stadium de Dublin, la rencontre promettait un grand spectacle.

Nerveux, le Bayer ne réalise pas un grand début de match, perdant de nombreux ballons au milieu de terrain. Leverkusen recule, concède des coups de pied arrêtés dans ses 30 mètres et, finalement sans surprise, concède l’ouverture du score, quand la défense se fait percer sur un mouvement d’école qui voit Davide Zappacosta centrer fort pour Ademola Lookman, qui profite de la passivité d’Exequiel Palacios pour mettre l’Atalanta devant (12e).

Un coup dur pour Leverkusen, qui tente de repartir à l’assaut, mais sans réel succès. Quelques offensives, mais beaucoup d’imprécisions et de passes dans le vide. Et une relance totalement foirée dans l’axe voit Lookman humilier deux défenseurs avant de décocher une ogive petit filet d’un Matej Kovar impuissant. 2-0 après 26 minutes, on ne l’avait pas vu venir.

Leverkusen est hors sujet, faible techniquement, à des années lumière de l’équipe qui a survolé la saison. Incapable de développer son football, le Bayer opte alors pour un jeu plus direct qui leur permet de relever la tête quelque peu. L’Atalanta domine et passe même proche du 3-0 quand Charles De Ketelaere sollicite Kovar, qui répond présent peu avant la pause. Hormis une frappe tardive de Granit Xhaka, Leverkusen n’a rien montré et se retrouve on ne peut plus logiquement derrière à la mi-temps (0-2).

Le demi-tour ne change rien à l’affaire. L’Atalanta profite des largesses défensives du Bayer, et Piero Hincapié est obliger de jouer au pompier rapidement devant son but. Néanmoins, Leverkusen parait déjà avoir plus d’allant, sauf que la justesse technique manque à l’appel. C’est notamment le cas sur une reprise dans les nuages de Frimpong (58e).

Xabi Alonso lance son banc, mais sans réel effet sur le niveau de son équipe. Le pressing de l’Atalanta est intelligent et efficace, coupant les lignes de passe, et force le Bayer à un jeu contre-nature. Tranquillement, les hommes de Gian Piero Gasparini attendent la balle de contre pour tuer le match, et elle arrive à l’aube du dernier quart d’heure quand Lookman ridiculise encore la défense pour envoyer une praline pleine lucarne et plier l’affaire.

Leverkusen a beau se ruer à l’attaque, il n’y a plus d’espoir tant les hommes de Xabi Alonso sont passés à côté, malgré quelques ultimes banderilles. Le Bayer a coulé, et ne terminera pas la saison invaincu. L’Atalanta s’impose 3-0 et remporte la Ligue Europa, le premier trophée européen de son histoire. Ce n’est que justice, car la formation italienne a dominé cette finale de la tête et des épaules, avec un plan de jeu parfait de Gian Piero Gasperini appliqué à la lettre. Une belle récompense pour un entraîneur et une équipe de qualité. Et une première Ligue Europa pour l’Italie.

Source : Flash score

