La retraite? Ce n’est pas pour tout de suite pour Lionel Messi qui, même s’il a déjà tout gagné, savoure encore chaque instant de sa carrière de footballeur. La Pulga espère d’ailleurs faire durer le plaisir “le plus longtemps possible”.

Il aura 37 ans dans trois mois, mais il n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. C’est ce qu’a expliqué Lionel Messi dans le Big Time Podcast de MBC. “Je sais que quand je sentirai que je ne suis plus assez performant, que je ne m’amuse plus ou que je ne suis plus capable d’aider mes équipiers, alors je prendrai ma retraite. Je suis très autocritique, je sais quand je suis bon ou quand je ne le suis pas et, quand je sentirai que c’est le moment de tourner le bouton, je le ferai sans hésiter. Mais cela n’a rien à voir avec l’âge”, insiste-t-il.

La passion du jeu est encore énorme pour le champion du monde et il veut en profiter au maximum. “Tant que je me sens bien, je continuerai à jouer, parce que c’est ce que j’aime faire et parce que c’est aussi ce que je sais faire.”

Lionel Messi n’a d’ailleurs pas la moindre idée de ce qu’il aimerait faire une fois les crampons raccrochés pour de bon. “Je n’ai pas encore réfléchi à ça”, confirme l’Argentin. “En ce moment, j’essaye juste d’apprécier chaque jour et chaque instant de ma vie, sans trop songer à l’avenir. Mais je n’ai pas d’objectif précis. J’ai la chance d’avoir accompli tous mes rêves dans le football.”

