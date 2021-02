Manchester City a frappé très fort ce dimanche en Premier League en laminant Liverpool chez lui sur un score de 4 buts à 1.

Une rivalité moderne comme la Premier League sait en produire. Après le « Clash of the cash » entre les deux équipes prétendument les plus riches du championnat – Chelsea et Manchester City – qui générait les gros titres il y a quelques années, le championnat de Sa Majesté s’est découvert un autre duel préféré récemment, après les bisbilles entre les Citizens et les Reds de Liverpool au sommet du classement es dernières saisons. Et c’est une nouvelle itération de ce face à face que l’on nous proposait, ce dimanche. Entre Liverpool et City, il y a forcément de l’enjeu, mais y avait-il du jeu ?

Le premier acte a été plutôt cadenassé. Les plus grosses occasions des 45 première minutes ont été rouges. Dès la 24e minute, Alexander-Arnold faisait la différence face à Zinchenko et son centre enroulé arrivait sur le front de Sadio Mané, dont la reprise frôlait la barre. Une superbe demi-volée du droit signée Firmino obligeait cette fois Ederson à décoller et à détourner dix minutes plus tard.

Dans la foulée, City obtenait un penalty suite à une faute de Fabinho dans la surface face à l’ancien de la maison rouge, Raheem Sterling. Mais Gundogan ratait l’exécution de la sentence au grand dam de Pep Guardiola. 0-0, le score au repos.