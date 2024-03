A l’occasion de sa 138e assemblée générale annuelle, organisée par la Fédération écossaise de football à Loch Lomond, l’Ifab a approuvé une série de modifications et de clarifications à apporter aux lois du jeu. Ces amendements portent sur les remplacements permanents pour commotion cérébrale, les fautes et les incorrections, les penalties, ainsi que l’équipement des joueurs. A titre de rappel, l’International Football Association Board est l’instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football.

Tests confirmés

L’Ifab a approuvé les protocoles détaillés de trois tests qui seront mis en place dans certaines compétitions nationales – hors haut niveau et à partir de la troisième division – en vue d’améliorer le comportement des participants :

La création (dans certaines situations) d’un périmètre réservé au capitaine autour de l’arbitre.

L’introduction de pauses d’apaisement qui permettent à l’arbitre d’envoyer les équipes dans leur surface de réparation.

La possibilité pour les gardiens de but de conserver le ballon à la main pendant huit secondes, la possession revenant à l’adversaire en cas d’infraction.

Les directives en vigueur portant sur les exclusions temporaires dans les catégories de jeunes et dans le football de base ont été améliorées. La décision d’étendre ces changements à d’autres compétitions ne sera envisagée qu’après analyse de leur impact.

L’IFAB a par ailleurs décidé d’étendre à d’autres compétitions le test de la Fifa concernant l’annonce publique par l’arbitre de sa décision finale consécutive à une analyse vidéo ou une longue vérification impliquant l’assistance vidéo à l’arbitrage. Pour ce faire, les compétitions doivent obtenir l’autorisation de l’Ifab et s’engager à respecter les directives technologiques et d’arbitrage produites par la Fifa.

Modifications et clarifications pour les lois du jeu 2024-25

Les modifications et clarifications suivantes ont été apportées à la prochaine édition des Lois du Jeu, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2024 :

Loi 3 (joueurs) : Les remplacements permanents supplémentaires pour commotion cérébrale sont autorisés pour toutes les compétitions intéressées, sous réserve du respect du protocole y afférent.

Loi 3 (joueurs) et Loi 4 (équipement des joueurs) : Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard permettant de l’identifier.

Loi 4 (équipement des joueurs) : Il incombe aux joueurs de porter des protège-tibias adéquats et d’une taille appropriée, qui demeurent un élément obligatoire de l’équipement des joueurs.

Loi 12 (fautes et incorrections) : Les mains non délibérées donnant lieu à un penalty doivent être sanctionnées au même titre que les autres fautes.

Loi 14 (penalty) : Une partie du ballon doit être en contact avec le centre du point de penalty ou à l’aplomb de celui-ci, et les empiètements des joueurs de champ seront pénalisés uniquement s’ils ont une incidence sur l’issue du penalty.

Ces modifications entreront en vigueur au 1er juillet 2024, mais les compétitions débutant avant cette date peuvent les adopter de manière anticipée ou reporter la mise en application au plus tard jusqu’au début de l’édition suivante de la compétition en question.

Autres sujets

La Fifa a confirmé l’organisation d’une campagne mondiale destinée à faciliter l’identification des symptômes de commotion cérébrale et à mieux connaître les mesures à prendre lorsque ces symptômes apparaissent. De son côté, l’Ifab a demandé que des analyses de données médicales pertinentes soient fournies à l’assemblée générale annuelle suivante, conformément à l’amendement de la Loi 3 concernant ce sujet.

De plus, les membres ont reçu des informations sur les tests mis en place par la Fédération anglaise de football relatifs au port de caméras par les arbitres dans le football de base et à l’interdiction des têtes intentionnelles pour les joueurs des catégories U-12 et inférieures. L’Ifab a également reçu des informations sur le test relatif aux situations de hors-jeu conduit dans la catégorie U-18 en Italie, et a approuvé la mise en place de tests supplémentaires.

Présidée et organisée par la Fédération Écossaise de Football, l’assemblée générale annuelle de l’IFAB comptait également des représentants de l’administration de l’Ifab, de la Fifa et des fédérations anglaise, nord-irlandaise et galloise de football. Lors de cette réunion, Mattias Grafström, secrétaire général de la Fifa par intérim, a été confirmé au poste de président du conseil d’administration de l’IFAB.

