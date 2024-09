Lutte contre le VIH/Sida en milieu juvénile de l’AES La Directrice du Centre de médecine sportive, Dr Lala Mint Mohamed, à l’avant-garde

Le Centre de médecine du sport et le Haut conseil national de lutte contre le sida ont organisé, samedi 21 septembre 2024, au Centre International de Conférences de Bamako, une journée d’échanges et de sensibilisation sur le thème : « Activité sportive et système immunitaire en milieu jeune de l’Alliance des États du Sahel ». La rencontre a été présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

À la veille du 22 septembre, fête de l’indépendance du Mali, le peuple de l’Alliance des États du Sahel (délégations du Burkina Faso et du Niger) a fortement répondu à l’invitation du Centre de médecine du sport et du Haut conseil national de lutte contre le sida.

Au menu de la convergence inédite, le dépistage du VIH et le don de sang pour les femmes ainsi que la tenue de deux panels sur l’impact du sport sur le système immunitaire et le VIH et la jeunesse AES.

Selon la directrice du Centre de médecine du sport, Dr Lala Mint Mohamed, il est évident que le développement durable de l’espace Sahel repose sur une jeunesse à la fois physiquement apte et moralement résiliente. Toutes choses qui, à ses yeux, passent par l’intégration de l’activité physique au quotidien.

Cette rencontre, ajoutera-t-elle, est une opportunité que les responsables des centres médico-sportifs du Niger, du Burkina Faso et du Mali peuvent mettre à profit pour renforcer leur collaboration et partager leurs expériences.

Pour le secrétaire exécutif du Haut conseil de lutte contre le sida, Issiaka Moumine Koné, le sport joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire, contribuant à une meilleure défense contre les infections opportunistes et l’état avancé du Sida. L’activité physique renforce l’immunité à travers, entre autres, la stimulation des cellules immunitaires, la réduction de l’inflammation, l’amélioration de la qualité du sommeil et surtout la réduction du stress, a-t-il soutenu dans la foulée.

Face aux défis sanitaires auxquels cette jeunesse est confrontée, le Secrétaire exécutif juge impérative une mutualisation des efforts dans l’espace confédéral de l’AES afin de lutter efficacement contre le VIH/sida. “L’Alliance des États du Sahel n’est pas qu’une question politique et doit être appropriée par les peuples”, a indiqué le parrain de la rencontre, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Et de soutenir au passage que seule une appropriation par les peuples pourra permettre à l’AES de s’imposer et de compenser les contraintes auxquelles ses dirigeants sont parfois confrontés.

L’éclat de l’événement a été par ailleurs rehaussé par la présence effective du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, celle du conseiller spécial du Président de la Transition, Aguibou Dembélé, ainsi que par une forte délégation des communautés nigérienne et burkinabé.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :