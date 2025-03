By

Dans le but de rassembler la jeunesse malienne et de lui offrir une opportunité de divertissement, l’association Perspective Sahélienne, en partenariat avec l’agence de presse russe African Initiative, a lancé une nouvelle compétition de football dénommée « Mali Media Ligue ». La finale de cette première édition s’est tenue le vendredi 21 mars 2025 au stade Mamadou Konaté de Bamako, sous la présidence de Mamadou Bah, dit Doc Bah, président de l’association Perspective Sahélienne.

Organisée par l’association Perspective Sahélienne, en partenariat avec l’agence de presse russe African Initiative, la finale du tournoi de football dénommé « Mali Media Ligue » a opposé les équipes Tim DR et Kob Industry, deux formations qui se sont démarquées tout au long de la compétition. Après un match âprement disputé, c’est Kob Industry qui a décroché la victoire à l’issue d’une séance de tirs au but, s’adjugeant ainsi le trophée de cette première édition du tournoi « Mali Media Ligue ».

Selon Mamadou Bah, dit Doc Bah, président de l’association Perspective Sahélienne, « Mali Media Ligue » est un concept innovant qui va au-delà du simple cadre sportif. « C’est une initiative qui réunit non seulement les amateurs de football, mais aussi des artistes, des comédiens, des journalistes et toute personne ayant une influence sur les réseaux sociaux », a-t-il expliqué. L’objectif est de créer une dynamique sociale autour du sport et de favoriser l’unité à travers une passion commune.

Le partenariat avec African Initiative, une agence de presse russe active au Mali en Afrique, a permis de donner un cachet particulier à l’événement. Cet appui s’inscrit dans une volonté de renforcement des échanges culturels et médiatiques entre le Mali et la Russie. L’engouement suscité par cette première édition laisse entrevoir un avenir prometteur pour Mali Media Ligue. Les organisateurs envisagent déjà d’élargir la compétition à d’autres villes du Mali et d’inclure davantage de participants issus de divers horizons professionnels.

Avec cette initiative, le football devient un outil de cohésion sociale et d’influence positive, réunissant des figures médiatiques et artistiques autour d’un même terrain. Une première édition réussie qui annonce une tradition sportive et culturelle en devenir.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

