Management du CNOSM : Habib Sissoko innove par la perpétuation des rencontres trimestrielles avec les présidents des fédérations

La 7e rencontre trimestrielle entre le président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) et les présidents des fédérations nationales sportives (FSN) a eu lieu le 4 février 2023. A travers cette initiative, Habib Sissoko a mis en œuvre sa volonté d’instaurer un cadre informel de rencontre pour échanger en permanence avec les différents responsables du sport malien. Et cela dans une ambiance décontractée et conviviale.

Opportunité d’échanges francs et enrichissants sur les difficultés l’actualité du sport malien (difficultés, solutions idoines ; défis et enjeux ; perspectives…) ! C’est ainsi que les responsables du Sport malien perçoivent le cadre créé par le président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) pour une rencontre trimestrielle avec eux.

A l’occasion de la dernière rencontre en date (4 février 2023), le président Habib Sissoko a exhorté l’ensemble des acteurs à «la cohésion autour des idéaux afin de maintenir et favoriser une stabilité et un développement harmonieux du sport dans notre pays». Il a aussi mis en exergue les efforts déployés par le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) Mossa Ag Attaher, en faveur du mouvement olympique national.

Les participants (dont les nouveaux responsables de la fédération des Jeux de dames et du cyclisme) à la rencontre du 4 février 2023 ont renouvelé leurs appréciations et remerciements pour la tenue de cette tradition de rencontre informelle, dans une ambiance conviviale. Une initiative qui ne peut que favoriser des échanges pour un développement harmonieux du sport malien. C’est en tout cas la tribune idéale pour discuter des difficultés auxquelles les managers et administrateurs du sport national sont fréquemment confrontés et dégager des pistes de solutions idoines. Cela est d’autant une idée pertinente que les fédérations sont généralement confrontées aux mêmes problèmes. La rencontre offre donc l’opportunité d’échanger sur les stratégies de les gérer. Sans compter qu’elle permet aussi de circonscrire beaucoup de crises en amont en anticipant sur les origines par une gestion efficiente.

C’est aussi un cadre pour mieux baliser les défis et les enjeux pour une meilleure performance de nos disciplines sportives. Au cours des dernières rencontres, il a sans doute été question des actions à mener pour multiplier les opportunités de qualification des athlètes pour les Jeux olympiques «Paris 2024» au niveau de différentes fédérations. Tout comme il a certainement été question d’une meilleure participation de notre pays à la première édition des Jeux paralympiques africains.

En plus du délicieux menu du jour, les échanges ont été fructueux et aussi enrichissants. D’où la satisfaction des participants. «Nous avons sollicité Habib Sissoko pour créer un cadre non formel pour des échanges francs en dehors de l’espace sport pour nous permettre d’échanger périodiquement entre nous pour le bien du sport au Mali. C’est ainsi que chaque trimestre, nous nous retrouvons en ville de façon informelle pour échanger beaucoup plus librement sous forme de causerie-débats sans protocole», a confié à nos confrères de «Aujourd’hui Mali», Me Adama Mariko, président de la Fédération malienne de karaté et porte-parole des Fédérations nationales sportives (FSN).

«Cette rencontre, nous a permis de nous rapprocher davantage, de nous connaître davantage, de nous intégrer et surtout de créer un climat de solidarité entre nous et autour de notre président, Habib Sissoko, que je remercie et félicite beaucoup pour tout ce qu’il fait pour le Sport malien», a-t-il ajouté.

«Ce cadre permet aux présidents des fédérations de mieux se connaître… C’est un forum du donner et du recevoir où chaque fédération expose les défis auxquels elle est confrontée et ensemble les participants, à tour de rôle, discutent du problème afin d’y trouver une solution durable», a aussi confié Kawory Berthé, président de la Fédération malienne de cricket. «Quand ma fédération était par exemple confrontée à un problème d’exonération pour un don d’équipements, un responsable d’une autre fédération a pris les choses en main pour faciliter les démarches», s’est-il réjoui. «Cette initiative découle du souci de développer le sport malien en inclusivité », a également reconnu M. Amadou Diarra, président du Handisport.

Unanimité autour de la pérennisation d’un cadre informel d’échanges

Pour lui, «c’est un espace d’échanges et de partage d’informations qui n’a aucune autre ambition que développer le sport malien et qui prouve que le président Habib Sissoko est un manager, un leader pétri de qualités». Pour le responsable du Handisport malien, « cet informel est l’occasion pour nous de prêter plus attention aux questions épineuses qui traversent les différentes fédérations ; d’essayer de trouver une solution soit en produisant des conseils, soit en montrant les chemins qui pourront aboutir à la résolution des difficultés rencontrées… Cette rencontre permet également de diminuer les tensions entre les membres des différentes fédérations… En s’informant et en partageant les idées, les solutions préconisées pourront aussi être dégagées de façon pratique. Cette rencontre est donc participative. Tout le monde parle sans complaisance dans le plus grand respect».

«J’ai de très bonnes impressions par rapport à cette rencontre trimestrielle informelle d’échange entre les fédérations. Je trouve que c’est une très belle initiative car c’est une belle opportunité pour moi de mieux connaître les responsables des autres fédérations, de m’informer, d’échanger des expériences, de discuter des problèmes les plus brûlants dans le monde du sport. Je suis aussi contente que, lors de chaque rencontre, le président du CNOSM nous restitue toutes les activités internationales auxquelles il a participé», a confié (à Aujourd’hui Mali) Mme Bengaly Mahawa Guindo, vice-présidente de la Fédération malienne de boxe (FEMABOXE), membre du Comité exécutif du CNOSM et présidente de la «Commission Culture et paix». Et de conclure, «Ce cadre a sa raison d’être car je me sens toujours bien ressourcée après sa tenue. Je souhaite donc qu’il soit pérennisé».

«Dans ces rencontres, le président du CNOSM nous conseille toujours le respect que nous devons au ministre des Sports qui veut réellement faire avancer le sport malien. C’est le lieu de féliciter et réaffirmer notre soutien au président Habib Sissoko sous le leadership duquel les fédérations sportives maliennes continuent de s’épanouir de la plus belle manière… Il est tout temps disposé à parler avec tout le monde s’il s’agit du développement du sport au Mali», a conclu M. Amadou Diarra, président du Handisport.

Vivement donc la prochaine rencontre !

