L’actualité du 16 mars 2025, aux environs de 16h, a été marquée par une rencontre importante entre les athlètes de l’Arrondissement 5 du District de Bamako, leur encadrement et l’Honorable El Hadj Moussa Timbiné, Président du Parti La Convergence et Président d’Honneur des disciples des clubs Taekwondo dans la Commune.

Les athlètes de la Commune étaient venus présenter à l’Honorable Moussa Timbiné, à son domicile, leurs trophées obtenus lors du dernier Championnat régional de combats de Taekwondo à Bamako et où ils ont remporté 14 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze, toutes catégories confondues.

Cela pour une bonne raison : l’Honorable Timbiné est depuis plusieurs années le Président d’Honneur des Clubs Taekwondo de l’Arrondissement V. Il a toujours soutenu cette discipline en particulier et toutes les pratiques sportives en général dans sa circonscription. Cette rencontre a été une occasion pour les athlètes et les encadreurs de lui rendre hommage et de le remercier pour son soutien au développement du Taekwondo au niveau de l’Arrondissement V. Maître Adama Koné, membre du staff de l’encadrement, Ceinture Noire 3è Dan, a souligné l’importance et la constance de l’engagement de Moussa Timbiné à accompagner cette discipline.

Le Président Timbiné a exprimé sa satisfaction et ses remerciements à l’endroit de ses hôtes aussi bien pour leur visite que pour leurs performances. Car, a-t-il rappelé, les pratiquants de Taekwondo dans la Commune ont toujours impressionné le public par leurs résultats engrangés à travers de nombreuses médailles remportées dans diverses compétitions. M. Timbiné a salué le remarquable exploit réalisé lors d’une seule compétition : 22 médailles collectées ! Un exploit à encourager, dit-il. Il a tenu à adresser ses vives félicitations à Seydou Fofana de la Commune, sacré champion d’Afrique. Enfin, le Président Timbiné s’est engagé à poursuivre son accompagnement avec plus de dévouement. Il a souligné la nécessité d’un soutien accru, notamment pour les encadreurs, afin de continuer à suivre de près ces jeunes talents.

La rencontre a pris fin par la remise des médailles et des attestations de reconnaissance aux athlètes, en témoignage de leur travail acharné et de leurs réussites exceptionnelles lors la compétition.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :