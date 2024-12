Mémorial ATT vacances foot 2024 : Mme Touré Lobbo Traoré offre des kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de Mopti

En marge de l’édition 2024 de la Coupe du Mémorial Amadou Toumani Touré vacances foot, les membres du comité d’organisation ont procédé le samedi 21 décembre dernier, dans la cour du groupe scolaire Robert Cissé de Gangal, à la remise de kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de l’Académie d’enseignement de la région de Mopti au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Général Amadou Toumani Touré pour l’enfance.

La cérémonie était présidée par Gaoussou Kouma, représentant du maire de la Commune urbaine de Mopti, Abdoulaye Diarra, représentant du directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti, Moussa Traoré, directeur du mémorial Modibo Kéita, Mangal Traoré, président du comité d’organisation de la coupe mémorial ATT, ainsi que plusieurs notabilités de Mopti.

Ils sont 50 meilleurs élèves (filles et garçons issus de la 3e année, 6e année et 9e année) de l’Académie d’enseignement de Mopti à recevoir des kits scolaires offerts par Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Général Amadou Toumani Touré pour l’enfance.

Avant de procéder à la remise des kits, le représentant de l’Académie d’enseignement de Mopti a remercié la présidente de la Fondation Général Amadou Toumani Touré pour l’enfance pour ce geste d’encouragement envers les meilleurs élèves de la région de Mopti. “Depuis quatre ans, le comité d’organisation du Mémorial ATT, en marge des autres activités, offre des kits scolaires aux élèves méritants du Cap de Mopti dans notre Académie d’enseignement de Mopti. Je voudrais rappeler que l’octroi de kits scolaires à ces élèves méritants permet de magnifier la culture de l’excellence pour un meilleur devenir de la nation. J’espère bien que cette remise, symbole de l’excellence, va permettre à d’autres élèves de se mettre davantage au travail et d’être parmi les meilleurs de l’année”, a-t-il précisé.

Mangal Traoré, président du comité d’organisation de la Coupe Mémorial ATT, au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, a félicité et encouragé les bénéficiaires des kits scolaires. “Cette remise de kits scolaires vise à cultiver l’excellence parce que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. C’est pour cela, il faut vraiment encourager le mérite, encourager l’excellence à tous les niveaux. Chaque année, en marge de la Coupe Mémorial ATT, nous organisation cette cérémonie de remise des prix aux meilleures élèves de l’Académie de la région de Mopti”, a-t-il souligné. Les 50 meilleurs élèves de l’Académie d’enseignement de Mopti ont reçu leurs kits des mains de Mangal Traoré, Gaoussou Kouma, Moussa Traoré, et Abdoulaye Diarra.

Mahamadou Traoré

