Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le conseiller technique Mohamed Alassane a présidé l’ouverture des travaux de la 51e assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football, tenue le samedi 30 mars 2024, à l’hôtel Millenium. “Une année après la tenue de la 50e assemblée générale qui a procédé à l’élection des premiers responsables de la Fédération malienne de football, nous nous retrouvons avec beaucoup d’enthousiasmes au regard des résultats sportifs satisfaisants enregistrés à moins d’une année”, dira Mohamed Alassane dans son discours que nous publions en intégralité.

Je voudrais à l’entame de mes propos, vous dire tout le plaisir et le devoir pour moi de présider la présente cérémonie, au nom de Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, empêché.

A cet effet, l’honneur m’échoit de vous adresser en premier lieu mes remerciements pour la tenue de cette assemblée générale statutaire. Ces remerciements s’adressent plus particulièrement à tous les délégués présents à cette 51e assemblée générale ordinaire, qui ont parcouru, pour certains des centaines de kilomètres pour prendre part à cette Assemblée.

Chers délégués ;

Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs,

Une année après la tenue de la 50e assemblée générale qui a procédé à l’élection des premiers responsables de la Fédération malienne de football, nous nous retrouvons avec beaucoup d’enthousiasmes au regard des résultats sportifs satisfaisants enregistrés à moins d’une année. Ainsi, l’année 2024 augure de belles perspectives. D’ores et déjà elle a été marquée par plusieurs activités phares dont la 13e participation de notre équipe nationale sénior à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2023, organisée en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 et également la participation de la sélection nationale U-23 aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette assemblée générale ordinaire (AGO) est aussi l’occasion pour moi d’adresser au nom du ministre en charge des sports et en votre nom nos sincères remerciements à Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, pour toute l’attention dont le football malien a bénéficié chaque fois qu’il s’agit des dispositions à prendre au profit des sélections nationales de football.

Dans ce cadre, il me plait de rappeler que du début du tournoi de la Can-2023 jusqu’à la veille du match face à la Côte d’Ivoire, il n’y a eu aucun arriéré de primes impayées des joueurs et de l’encadrement de l’équipe sénior, et cela conformément aux instructions du président de la Transition, chef de l’Etat.

Il est à noter également que le département a, pour la première fois, procédé à la bancarisation des primes. Pour ce faire et suivant les instructions du ministre, le service financier du département a procédé au payement des primes par virement bancaire.

Je salue aussi la grande écoute et la constante attention du Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, qui permet de soutenir et accompagner la réalisation des activités sportives.

Je n’oublie pas la disponibilité dont fait montre, le ministre de l’Economie et des Finances et la solidarité de tous les membres du gouvernement.

Je m’en voudrais de ne pas profiter de cette assemblée générale ordinaire, organe suprême de la Fédération malienne de football pour dire :

– notre attachement indéfectible à la bonne gouvernance au sein de toutes les fédérations nationales sportives pour le plein épanouissement des sportifs ;

– notre engagement, sans interférence aucune et conformément aux prérogatives du département, à faire passer le message de la cohésion sociale et de l’unité entre tous les acteurs pour le bonheur des pratiquants, des acteurs, des supporteurs du football et de tout le peuple malien ;

– notre souhait ardent que les travaux de cette Assemblée Générale Ordinaire débouchent à des décisions consensuelles, dans la concorde, la fraternité et dans le respect des textes qui régissent les activités physiques et sportives au Mali et les valeurs du sport.

Je vous exhorte à vous inscrire dans cette dynamique étant convaincu qu’elle est la voie de l’avenir et que vous avez toutes les capacités pour l’emprunter.

Aussi, c’est le lieu pour moi de saluer la tenue du symposium national sur le football malien du 5 au 7 mars au Stade du 26-Mars et saluer ici la participation de qualité des responsables de la Fémafoot audit symposium. Un comité de suivi des différentes recommandations sera mis en place en relation avec le Fémafoot pour impulser les performances au grand bonheur du public sportif malien.

C’est sur cette note d’espoir de voir les performances de nos sélections nationales renforcées, en souhaitant plein succès à vos assises, que je déclare ouverts les travaux de la 51e assemblée générale ordinaire de la Fémafoot.

1e AGO de la FEMAFOOT :

Soutien total à Bavieux Touré

Le samedi 30 mars dernier, la Fédération malienne de football a tenu sa 51e Assemblée Générale Ordinaire à l’hôtel Millennium. A cette occasion, les Membres Statutaires de l’instance fédérale ont adopté une motion de soutien total et indéfectible au président de la Fémafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux.

Réélu président pendant qu’il était mis sous mandat de dépôt dans le cadre d’une enquête relative à la gestion des fonds de l’Assemblée nationale où il a été le Directeur administratif et financier, Mamoutou Touré dit Bavieux continue de bénéficier de la confiance des Membres statutaires de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

En effet, lors de la 51è assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football (Femafoot), tenue à l’hôtel Millennium, l’ombre du président Mamoutou Touré dit Bavieux a plané. Mieux, c’est comme si Bavieux était présent, puisque les Membres Statutaires, qui le portent dans leur cœur, ont tenu à lui manifester leur solidarité et leur soutien. Ils déclarent haut et fort qu’ils prient Dieu “pour une sortie honorable et digne de cette épreuve combien difficile” dans laquelle se trouve actuellement le président de la Fédération malienne de football.

Joignant l’acte à la parole, les Membres Statutaires, après épuisement l’ordre du jour de la rencontre, ont tenu à adopter et signer une Motion de soutien au président Mamoutou Touré dit Bavieux. Quel beau geste ! “Nous, Membres Statutaires de la 51è assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football apportons notre soutien total et indéfectible à notre président, Mamoutou Touré dit Bavieux” écrivent-ils à l’entame de la Motion de soutien, avant d’ajouter : “Le Camarade Touré a consacré l’essentiel de sa vie au service du football malien, africain et mondial”. Les Membres Statutaires de la Fémafoot n’ont pas manqué de préciser que Bavieux est ” une fierté ” pour eux, avant de déclarer : “Nous prions Dieu pour qu’il garde la santé et recouvre la liberté pour lui permettre de s’occuper pleinement du développement durable de notre football”.

Dans le sillage de cette prière puisée du fond de leur cœur, ils déclarent : “Puisse Allah le Tout-Puissant, Le Maître des Maîtres, Le Juge des Juges, lui accorder sa Grâce pour une sortie honorable et digne de cette épreuve combien difficile”.

Pour prouver leur bonne foi quant à cette Motion de soutien, chacun des Membres statutaires, a apposé sa signature au bas du document, en indiquant le club, ligue ou association qu’il représente.

El Hadj A.B. HAIDARA

