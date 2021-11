Mondial 2022 : la liste du Mali sans Bissouma, avec la nouveauté Danté

En tête de son groupe éliminatoire au Mondial 2022 avec 2 points d’avance sur l’Ouganda, le Mali affronte le Rwanda et les Cranes les 11 et 14 novembre à l’occasion des deux dernières journées des qualifications. Le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs retenus pour viser une place en barrages.

Avec Amadou Haïdara, Diadié Samassékou, Hamari Traoré, Moussa Djénépo, El Bilal Touré ou encore Adama Traoré, le technicien peut compter sur ses têtes d’affiche mais doit se passer de Lassana Coulibaly (Salernitana) et Massadio Haïdara (Lens), récemment revenus de blessure. Après son retour avorté du mois dernier, Yves Bissouma (Brighton), visiblement toujours en froid avec la sélection, manque une nouvelle fois à l’appel.

Très en vue lors du précédent rassemblement avec 4 buts marqués en 2 matchs, Ibrahima Koné, attaquant de Sarpsborg en Norvège, est évidemment rappelé, tandis que le latéral gauche Amadou Dante, qui dispute la Ligue Europa avec le Strum Graz, est convoqué pour la première fois en A après avoir notamment remporté la CAN avec les U20 en 2019. Amadou Danté (21 ans) monte en puissance au fil des ans dans la Bundesliga autrichienne et figure désormais sur les tablettes de plusieurs clubs européens, notamment Red Bull Salzbourg ou encore Celtic Glasgow. Il retrouvera certains de ses anciens partenaires de cette fameuse campagne au Niger, à l’image de Mohamed Camara et El Bilal Touré.

Ousmane CAMARA

La liste du Mali

Gardiens de but : Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo), Mohamed Niaré (Stade malien, Mali), Ismaël Diarra Diawara (Malmö, Suède). Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Guimarães, Portugal), Charles Blonda Traoré (FC Nantes, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Metz, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgique), Amadou Danté (Strum Graz, Autriche). Milieux de terrain : Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Cheick Oumar Doucouré (RC Lens, France), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Mohamed Camara (Red Bull Salzburg, Autriche), Adama Traoré (Hatayspor, Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, Egypte), Kouamé N’Guessan (Troyes, France). Attaquants : Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre), Moussa Doumbia (Reims, France), Adama Traoré (Shérif Tiraspol, Moldavie), Ibrahima Koné (Sarspborg, Norvège), El Bilal Touré (Reims, France), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre, France). Sélectionneur national : Mohamed Magassouba.

LA FEMAFOOT DEMARRE SA SAISON

Le Stade malien a remporté, samedi 6 novembre 2021, au stade Modibo Keïta, son premier trophée de la saison en battant Binga FC (0-0, 4-2 t.a.b.) lors de la Supercoupe.

Ce match entre le champion en titre et le vainqueur e la Coupe du Mali lançait en même temps la saison footballistique. Le Stade malien ayant réalisé le doublé l’année dernière, a affronté la finaliste de la coupe et après a Supercoupe, le championnat national va débuté ce vendredi avec 18 clubs au starting-block : le champion en titre, le Stade malien, les vice-champions, les Onze Créateurs, le Djoliba, troisième de l’exercice écoulé, le Réal, 4è, l’AS Bakaridjan, l’AS Black stars, l’AS Douanes de Sikasso, l’AS Police, l’Association sportive de Korofina (ASKO), l’Association sportive et olympique de Missira (ASOM), le COB, le CSD, LC. BA., l’USFAS, l’USC Kita, Yeelen olympique, les promus Afrique football élite (AFE) et l’US Bougouba. Comme chaque année, le Stade malien et le Djoliba font figure de favoris de la compétition.

Ousmane CAMARA

