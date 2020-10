Montée en ligue 1 : L’AS Douanes bien partie pour monter en Ligue 1

Après les poules (A et C) qui ont disputé leur première journée le lundi à Bamako et à Mopti, c’était au tour de la poule B, basée à Sikasso d’effectuer son entrée en lice dans le tournoi de montée en Ligue1 le mardi avec un seul match au programme. Ainsi, l’AS Douanes de Sikasso a remporté la première manche de sa double confrontation face à la Renaissance de Kenieba (3-1).

Avec deux équipes au lieu de trois comme initialement programmé suite à la vacance de titre de la Ligue régionale de Ségou qui n’a pas pu achever son championnat, la poule B a observé un break entre mercredi et jeudi pour reprendre ses droits ce vendredi 9 octobre 2020 au stade Babemba Traoré de Sikasso à la faveur de la seconde manche. Lors de cette ultime journée, l’AS Douanes, qui retrouvera la même adversaire avec 2 buts d’avance, est très bien partie pour accéder à l’élite malienne.

Rappelons que dans les poules (A et C), l’Association Sportive de Korofina (ASKO) et le Centre d’Animation Sportive de Sevaré (Cass) avaient respectivement dominé Attar Club de Kidal (1-0) et l’Esperance sportive de Gao (2-1) à l’occasion des rencontres inaugurales desdites poules à Bamako et Mopti.

Avec déjà 17 clubs dans l’élite, ce sont les vainqueurs des 3 différentes poules de montée qui accéderont à la première division pour compléter la Ligue 1 à 20 formations.

Deux millions pour les Champions, 20 millions pour les Ligues:

Les 8 champions (sur 9) de Ligue 2 sont tous connus à l’exception de celui de la Ligue de Ségou qui a déclaré son titre vacant faute du non-achèvement du championnat. Le tournoi de montée en première division se dispute ainsi par les 8 champions repartis entre 3 poules dont les premiers accéderont à la première division. Afin d’améliorer les conditions de ces clubs candidats à la montée, le comité exécutif de la Fédération a décidé d’octroyer 2 millions de FCFA à chacun des clubs champions pour la participation au tournoi de montée en Ligue 1. “Nous avons mis 20 millions de F CFA par ligue aux 3 ligues (Bamako, Sikasso et Mopti) qui organiseront les tournois pour l’organisation matérielle”, a ajouté le président de la Fédération, Mamoutou Touré “Bavieux”. Avant d’indiquer qu’il saisisse cette opportunité pour souhaiter une bonne chance aux différents clubs que le Fair-play gagne.

Alassane CISSOUMA

