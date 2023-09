Pour continuer les deux procédures intentées à son niveau : Le Tas exige 60 millions FCFA à la liste Sahala Baby d’ici le 10 octobre prochain

20 septembre 2023 : Le Tribunal arbitral des sports exige 60 millions de F CFA à la liste Sahala Baby pour continuer les 2 procédures intentées à son niveau d’ici le 10 octobre 2023.

Affaire 9901 (Sahala Baby et consorts se plaignent de la décision numéro 23 de la Commission électorale d’appel qui invalide leur liste pour défaut de parrainage)

Affaire 9912 (Sahala Baby et consorts se plaignent de la décision numéro 22 de la Commission électorale d’appel qui n’a pas invalidé la Liste Bavieux pour raisons d’éthique) Le Tribunal arbitral des sports avait averti le 8 septembre dernier (voir sur notre mur) Sahala Baby et consorts que s’ils ne payaient pas les frais d’avance du Tas (qui n’ont rien à voir avec les honoraires de leur avocat) à une date qu’il donnera bientôt, les procédures seront rayées de leur rôle.

Ce 20 septembre, le Tas a reparti les frais pour chaque procédure (y en a 2)

22 000 francs suisses pour Sahala Baby et consorts

11 000 francs suisses pour la Fémafoot

11 000 francs suisses pour Bavieux

Soit 44 000 F suisses par affaire ou 30 millions F CFA

Et comme la Fédération Malienne de Football et Mamoutou Touré dit Bavieux ne payeront aucun rotin (le plaignant paye à leur place et sera remboursé s’il gagne) la liste Sahala Baby et consorts sont invités à payer 88 000 F Suisses (60 000 000 F CFA) pour voir s’il peut être candidat ou/et la liste Mamoutou Touré dit Bavieux sera annulée

Délai : 10 octobre 2023 !!!

