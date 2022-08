Le mardi 16 août 2022, le Collectif pour la Promotion du football au Mali (COPFMA), accompagné des supporters des clubs du Mali a remis une attestation de remerciement à la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) à travers son président, Mamoutou Touré dit Bavieux, pour le bon déroulé jusqu’à son terme de la saison 2021-2022 du championnat national et de la Coupe du Mali de football.

Au présidium de cette remise d’attestation on pouvait noter la présence entre autres du président et vice-président de l’Union des supporters des Aigles du Mali, Souleymane Diabaté et Cheickna Demba, le président du collectif pour la promotion du football au Mali, Harouna Diallo dit ‘’Makanaky’’. Ils étaient en face du président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré, des membres du comité exécutif de la FMF et le porte-parole des anciens joueurs du Mali, Djibril Sidibé.

Une victoire de plus pour la Femafoot dans sa mission de promotion du sport roi dans notre pays et de la culture de la paix et la réconciliation en milieu sportif. Pouvait-on symboliser cet évènement.

Ainsi, pour féliciter et remercier le Président de la Fédération malienne de football et son comité exécutif pour la bonne tenue complète de la saison 2021-2022 du football malien en championnat national de ligue 1 ainsi qu’à la coupe du Mali plus les compétitions de montée en D1, le COPFMA avec en sa tête son président Harouna Diallo dit ‘’Makanaky’’ accompagné des supporters des clubs de D1, a remis une attestation de remerciement à la FMF à travers son président, Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’.

Dans son intervention, le président dudit collectif dira qu’il a pris cette initiative en raison du bon déroulement de la saison sportive écoulée et le fait que tous les matchs se soient joués dans des bonnes conditions. C’est pourquoi, dit-il, qu’il a décidé de remettre une attestation de remerciement à la Fédération malienne de football. Pour clarifier les choses, il précisera, c’est n’est pas une question de personne ou de partie prise, mais de résultat. « Il faut reconnaitre un bon travail » a affirmé le président Diallo. Pour finir ses propos, il a remercié le ministère de tutelle et la fédération pour le travail remarquable abattu durant la saison écoulée et appelé les dirigeants sportifs au calme, à la paix et réconciliation en milieu sportif, particulièrement le football.

Pour sa part, Djibril Sidibé, porte-parole des anciens footballeurs, a remercié la fédération au nom de ses camarades pour la bonne tenue de la saison 2021. Pour la simple raison, dit-il, que durant des saisons passées, tous les matchs n’ont pas pu être joués. Mais cette année, affirme-il, l’on a pu connaître le champion et le vice-champion qui représenteront le Mali à la ligue des champions et la coupe CAF.

Mettant à profit cette cérémonie, au nom des supporters des Aigles du Mali, Souleymane Diabaté et Cheickna Demba ont appelé les fils du pays, particulièrement les dirigeants du football malien à la réconciliation et à l’union nationale car, disent-ils : « sans cela, il n’y a pas de football ». Ils ont également invité tout le monde à supporter les représentants maliens (le Djoliba AC et l’AS Réal de Bamako) qui sont engagés dans les compétitions CAF (Ligue des Champions et la Coupe CAF). « C’est n’est pas les clubs qui vont jouer mais le Mali puisqu’ils le représenteront sur le plan continental » a précisé le vice-président des supporters des Aigles du Mali, Cheickna Demba.

Quant au président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré, il a salué l’initiative du président du collectif pour la promotion du football au Mali, Harouna Diallo ‘’Makanaky’’. Au regard du fait que cet acte est motivé par le fait que la fédération a pu terminer la saison et à jouer tous les matchs du championnat en hommes et en dames et la coupe du Mali plus les montées, il s’est dit très ravi et content par ce geste. « Le comité exécutif a exprimé sa grande satisfaction pour l’initiative prise par Arouna Diallo » a déclaré le président Bavieux.

Occasion pour lui de réaffirmer que la FMF a toujours comme mission le développement du football et il sera ainsi. Cependant que si demain par extraordinaire il était amené à poser des actes qui ne sont pas convenables, les uns et les autres doivent venir à eux pour leur faire part de leurs observations tout en les orientant sur le droit chemin. « Tel doit être notre relation désormais, que vous soyez aux côtés de la fédération » a souhaité le parton de la FEMAFOOT. Idem pour les journalistes à aider et donner les informations dans ce sens afin que les fils de ce pays puissent se rassembler autour de ce football dans l’unité, la paix et la cohésion sociale. Et faire en sorte que les sélections nationales et les clubs engagés dans les compétitions africaines puissent jouer un rôle honorable. Il a également invité les dirigeants sportifs à la réconciliation et le public sportif pour le bien du football au Mali.

Par Safiatou Coulibaly

Commentaires via Facebook :