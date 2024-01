Projet football for School FIFA : Le programme lancé officiellement au Mali

La 1re édition du festival Football for School a été lancée, le mardi 16 janvier 2024, au stade du 26-Mars de Bamako. C’était sous la présidence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction citoyenne et de la Construction citoyenne, Oumar Diarrisso. On notait aussi la présence du 2e vice-président de la Fédération malienne de football, Toubaye Koné et la directrice du programme Fifa Football for School, Mme Sidibé Fatimata Sow.

Initié par la Fifa en 2018 à Kigali, le programme Fifa Football for School vise à lier le football à l’école. Ce programme, selon la directrice de la Fifa Football for School, est financé à hauteur de 100 millions de dollars. Il s’exécute dans 211 fédérations membres.

La phase du Mali a été lancée le mardi 16 janvier 2024 à travers la 1re édition du festival Football for School. Durant trois jours, les experts de la Fifa ont partagé des enseignements techniques avec les responsables du football malien afin de faciliter l’exécution du programme.

Selon Mme Sidibé Fatimata Sow, le programme est déjà en cours dans 105 fédérations membres dont 37 en Afrique, soit 70 % des fédérations africaines. A travers ce programme, poursuivra-t-elle, la Fifa apporte des ballons et une application digitale qui est assez spécifique, gratuite et disponible à tous les Maliens. D’ores et déjà, le Mali a reçu 18 000 ballons l’année dernière.

Le 2e vice-président de la Fémafoot, Toubaye Koné, a quant à lui, apprécié cette initiative de la Fifa. Pour lui, ce projet, qui consiste à inscrire l’école au cœur d’un programme de vulgarisation et de développement du football, est sûrement la voie la plus prometteuse pour former des vedettes de demain à moindre coût.

Koné s’est dit très confiant de la pertinence du projet. “Si certains sont sceptiques quant à la pertinence de cette politique, les responsables que nous sommes (autorités politiques, dirigeants des instances sportives du Mali), sommes conscients que cette voie est la plus sûre pour augmenter le caractère universel du football”, a-t-il déclaré. Et de souhaité que ce 1er festival soit le début d’un processus qui mènera notre pays à créer des talents pour le bien du football national.

Pour terminer, le vice-président de la Fémafoot a invité les participants à s’approprier pleinement des enseignements que les experts de la Fifa partageront avec eux. Car, ils sont les pionniers dans ce projet pour construire l’avenir.

Pour Oumar Diarrisso, le représentant du ministère en charge des Sports, cette initiative allant dans le sens du renforcement des capacités des coaches dans le cadre du football est louable. A ses dires, cette initiative, au-delà de son caractère ludique et sportif est d’une grande portée dans la mesure où elle va permettre désormais la formation des enfants et leur orientation même dans la vie pratique.

“En général dans une cohorte d’enfant, le pourcentage qui réussisse au niveau du professionnalisme est un peu infime”, a-t-il déploré. Et de convier les participants à faire montre de tout leur savoir-faire pour améliorer le pourcentage escompté.

K.THERA

