Quelle est la valeur financière nette de Cristiano Ronaldo et combien la star de Manchester United gagne-t-elle ?

Combien d’abonnés Cristiano Ronaldo a-t-il sur les réseaux sociaux ?

Selon Hookit, Ronaldo est devenu le premier athlète à atteindre un total combiné de 200 millions d’abonnés sur Facebook, Instagram et Twitter. À l’été 2021, il comptait 498 millions d’adeptes sur ces plateformes.

Sa page Facebook, en particulier, est de loin la plus populaire de tous les athlètes sur la plateforme. Ronaldo compte plus de 149 millions d’adeptes, soit bien plus que les 104 millions de Messi et encore plus que le meilleur non footballeur, Dwayne Johnson, également connu sous le nom de The Rock, qui en compte 58 millions.

Sur Instagram, Ronaldo est également en tête des personnes les plus suivies, avec 335 millions d’abonnés. Il se place ainsi en deuxième position, derrière le compte officiel Instagram, et devance Selena Gomez, The Rock et Ariana Grande.