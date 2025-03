L’Assemblée générale élective (AGE) de la zone II (Mali, Sénégal, Cap-Vert, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sierra Leone et Gambie) de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) s’est tenue le 25 février 2025 à Bamako. Lors de la cérémonie d’ouverture, le président Habib Sissoko avait à ses côtés le Secrétaire général du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Concitoyenne citoyenne/MJSCICC) et celui de la zone II, respectivement MM. Modibo Traoré et Seydina Omar Diagne. À l’issue des travaux, Habib a été réélu à la présidence de la zone pour quatre ans.

Rendre compte de ce qui a été réalisé et réaffirmer la volonté commune de l’équipe dirigeante de consolider les acquis ! Tel est l’esprit qui a présidé l’Assemblée générale élective (AGE) de la zone II de l’Acnoa organisée à Bamako le mardi 25 février 2025. La cérémonie d’ouverture a permis au président Habib Sissoko de faire le point du précédent quadriennal et de fixer le cap du nouveau. Pour lui, les sessions des AG sont de «belles retrouvailles pour celles et ceux qui ont accepté de mettre leurs efforts et leurs intelligences au service du progrès de la zone 2 de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA)». Et de poursuivre, «ce temps est pour moi un moment d’entente fraternelle, de désir, de cohésion et d’engagement responsable».

Dédié à la cohésion de la zone et à la promotion de l’olympisme, le quadriennal bouclé (2021-2024) a été marqué par des défis comme la pandémie du Covid-19, les changements politiques, le climat d’insécurité, consécutif à l’invasion terroriste. «Face à ces défis qui ont impacté la réalisation de nos objectifs, et malgré eux, notre stratégie a consisté à agir ensemble… Nous nous sommes rendus aptes à créer un environnement positif et à entretenir des relations harmonieuses», a souligné Habib Sissoko.

Cette session visait à «rendre compte de ce qui a été réalisé» et à réaffirmer cette «volonté commune d’aller de l’avant». Pour ce faire, a rappelé le président de la Zone II, il est primordial de trouver «des idées novatrices en vue du renforcement de la compréhension et de la cohésion au sein de la famille, qui seront au cœur de nos réflexions». Celles-ci (idées) doivent principalement viser à améliorer «la gouvernance et la participation responsable de chaque CNO».

Sans oublier les constantes de l’association comme l’adaptation de ses textes à son évolution, l’implication effective des pays dans l’organisation des activités, la mobilisation des ressources indispensables à la réalisation des programmes… «Chaque pays membre organise une activité au courant du quadriennal 2025-2028», souhaité le président Habib Sissoko. «Au cours du nouveau quadriennal 2025-2028, le bureau entrant doit garder la double ambition de montrer qu’il est important de préserver la stabilité de la zone et qu’il est essentiel de nous transformer en acteurs de la réflexion stratégique pour le devenir de notre zone», a-t-il conseillé.

Le président a aussi mis l’accent sur la nécessité du paiement des cotisations statutaires comme «un engagement prioritaire» pour conforter les subventions de l’ACNOA et de l’État du Mali dans le cadre de l’accord de siège. À ce sujet, il n’a pas manqué de manifester «la reconnaissance et la gratitude» de son organisation à l’État du Mali pour «la mise à la disposition au Secrétariat de la Zone d’un cadre rénové, offrant des conditions idéales de travail».

«Face à l’opportunité de la représentation de notre Zone au sein du Bureau exécutif de l’ACNOA, il me plaît de recommander chaleureusement le soutien unanime et l’implication résolue de tous les CNO de notre Zone aux candidatures de Madame Filomena Fortes et Monsieur Seydina Oumar Diagne», a plaidé H. Sissoko. «Soyons les avocats de ces personnes de confiance, si exemplaires dans l’exercice de leurs missions au service de notre zone », a-t-il ajouté. Il faut rappeler que Filomena Fortes (Cap-Vert) brigue la 2e vice-présidence de l’ACNOA alors que Seydina Omar Diagne (Sénégal) est candidat au poste de Secrétaire général.

Quant au Secrétaire général du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Concitoyenne citoyenne/MJSCICC), il a déclaré que c’est avec «un sentiment de fierté» que le Mali accueille «nos sœurs et frères» de la sous-région qui n’ont pas hésité à faire le déplacement malgré les préjugés sécuritaire. «Grâce aux efforts de nos autorités et au courage des Forces armées maliennes (FAMa), le Mali retrouve progressivement la paix et la quiétude», a souligné M. Modibo Traoré. Et pour lui, cette AGE revêt «une importance capitale» compte tenu de l’ordre du jour portant sur la révision des statuts et l’élection des membres du bureau. Il a aussi assuré à la zone le soutien du Mali qui va bientôt se traduire par la rénovation du Secrétariat général mieux équipé pour remplir convenablement sa mission.

À l’issue des travaux, c’est sans surprise qu’Habib Sissoko a été réélu à la tête de la zone II de l’Acnoa pour un nouveau mandat de quatre ans. Le président réélu s’est réjoui de «l’engagement de chaque délégué qui a conduit aux résultats que nous constatons». Et d’ajouter, «vous avez exprimé vos opinions sur tous les sujets traités avec sincérité. Les amendements adoptés sont des sources d’amélioration de nos statuts et les répercussions sur les autres documents de gouvernance de notre institution complèteront les outils que nous allons exploiter pour la bonne marche de notre institution».

Pour Habib Sissoko, «les points essentiels qui doivent retenir notre attention sont, d’une part, le programme 2025-2028 que nous devons nous obliger à retenir et, d’autre part, la mobilisation des ressources indispensables à l’attente de nos objectifs». Conscient de la responsabilité à assumer et des défis à relever, le président réélu a pris l’engagement que le Comité exécutif «ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs visés. Je veillerai sur cet engagement avec l’espoir d’avoir l’accompagnement de tous les CNO». A noter que les travaux de cette assemblée générale élective se sont déroulés dans un bon esprit de fraternité et de cohésion.

Moussa Bolly

