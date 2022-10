Depuis un certain temps, des gens qui crient sur tous les toits leur patriotisme, s’avèrent pourtant nocifs à notre quête commune de stabilité, socle sur lequel devrait reposer le Mali Kura. Le milieu sportif en est une parfaite illustration. Aujourd’hui, certains anciens internationaux à l’image de Brahim Thiam et Cédric Kanté, veulent prendre le football malien en otage. Ils sont entre “patriotisme marchand” et “chantage”.

Des temps-ci, d’anciens footballeurs des Aigles du Mali ne cessent de tirer à boulets rouges sur le Comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot) dirigé par Mamoutou Touré dit Bavieux, qu’ils accusent de tous les péchés d’Israël parce qu’il n’a pu satisfaire leur soif d’argent facile.

Depuis lors, aucun moyen n’est épargné (texto, tweet, post… sur les réseaux sociaux) pour salir la réputation des dirigeants qui font désormais de la transparence leur credo dans la gestion de la chose publique. L’objectif recherché par ces snippers n’est autre que la déstabilisation de la Fémafoot. Quitte à en rajouter à la crise que vit notre pays depuis plus d’une décennie, et de laquelle il s’extirpe péniblement. On pouvait penser que le rappel d’anciens internationaux de l’équipe nationale du Mali pour renforcer le staff technique et aider à la conquête du titre suprême en Afrique allait être une clef du succès. Que nenni ! L’idée généreuse de Mamoutou Touré dit Bavieux est désormais pervertie par ceux-là mêmes qu’on croyait au-dessus de tout soupçon et tout dédiés à la patrie afin de redonner le sourire à notre peuple, meurtri par des années de souffrances et de désolations.

Les millions amassés tout au long de leur carrière n’ont pas rassasié certaines de ces stars qui ont demandé qu’on leur paye rubis sur l’ongle leurs prestations. Tenez-vous bien ! Les discussions sur les salaires ont commencé à 9 millions de FCFA par mois pour le premier et à 6 millions de nos francs pour le second. La Fémafoot, n’étant pas en mesure d’honorer un tel engagement, s’en est référée au ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et la Construction citoyenne.

Dans un sursaut patriotique, le département a consenti à payer 3 millions de FCFA par mois à chacun. Cela avec l’implication personnelle du président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux. On croyait alors l’affaire close. Et puis patatras ! Un des protagonistes a exigé à être payé au noir, c’est-à-dire à percevoir son salaire sans trace, une pratique digne d’une République bananière, mais inacceptable dans un Etat de droit.

Mais comment diable des personnes qui ont côtoyé le sommet du football mondial, qui ont signé des contrats faramineux et qui sont passés par les banques pour toucher leurs salaires, primes et indemnités, peuvent se permettre une telle légèreté ? De deux choses l’une : soit ils voulaient dissimiler leur vraie intention vis-à-vis du Mali, soit ils pensaient que le pays n’allait plus jamais se remettre de ses convulsions, à plus forte raison faire l’état des lieux. Dans les deux cas, la faute est lourde. Cependant, incapables de faire amende honorable, ces anciennes gloires n’ont trouvé rien de mieux que de taper sur le département, le bureau fédéral et sur tout ce qui bouge dans les milieux footballistiques locaux. Dans ce jeu de massacre, un certain Cédric Kanté pour le nommer, au demeurant recalé dès l’entame, se révèle indécrottable, sans pitié pour les uns et les autres. “Je veux faire quoi avec les 3 millions FCFA”, selon Cédric Kanté. Une manière de dire que les 3 millions FCFA sont insuffisants pour lui comme salaire. Malheureusement, ces amuseurs de galerie font fausse route : rien ne pourra plus empêcher la marche triomphante du football malien qui ne peut plus se payer le luxe d’une énième crise.

Pour le cas de l’ancien défenseur des Aigles du Mali, Brahim Thiam, lui, son seul problème, c’est d’être dans le staff technique de l’équipe nationale. Raison pour laquelle, il ne cesse de taper sur la Fémafoot, souvent sur du faux et sans aucun argument. Une manière de faire du chantage. Malheureusement, il est mal tombé parce qu’il ne connait pas Mamoutou Touré dit Bavieux. Allez-y demander !

Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! Tant pis pour ceux qui pensent le contraire ! Affaire à suivre

El Hadj A.B. HAIDARA

