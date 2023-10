Saison sportive de football 2023-2024 : Tout est fin prêt pour le démarrage du championnat national le 7 octobre !

Samedi en milieu de matinée, le 1e Vice-président du tout nouveau Comité exécutif de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité était devant les hommes de média à la faveur d’une conférence de presse. Un seul point était à l’ordre du jour de cette sortie : la saison sportive 2023-2024, les compétitions nationales et internationales, son organisation et les perspectives. Pour l’occasion, il était accompagné du Président de la Commission Centrale des médias, Abdoulaye Konaté et du conseiller spécial du président Mamoutou Touré, le doyen Djibril Traoré.

Après leur élection à la tête de l’instance suprême du football malien depuis le 29 août 2023, le nouveau 1e Vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité accompagné du Président de la Commission Centrale des médias, Abdoulaye Konaté et du conseiller spécial du président Mamoutou Touré, le doyen Djibril Traoré, a signé sa première sortie médiatique. Cela, à la faveur d’une conférence de presse, tenue le samedi 30 septembre 2023 au siège de la fédération. Ce premier contact avec la presse avait pour thème : Saison sportive (2023-2024) : compétitions nationales et internationales, organisation et perspectives.

Le Championnat national du 7 octobre à Mai 2024 !

Dans son intervention, Moussa Sylvain Diakité a tout d’abord révélé que le championnat national de cette année sera organisé au niveau de Bamako au stade du 26 mars et au stade Modibo Keïta. Occasion pour lui de remercier le ministre des sports qui a mis à la disposition de la Fédération que le stade Modibo Keïta, malgré les travaux de rénovation en cours. Un stade mais qui sera seulement disponible du lundi au vendredi avec quatre (4) matchs à l’affiche soit deux (2) matchs par journée. Contrairement au stade Modibo Keïta, le stade du 26 mars sera disponible pendant les week-ends seulement avec également quatre (4) matchs soit deux (2) par jour, cela permettra selon le 1er vice-président de la FMF, d’éviter les problèmes du passé. Selon lui, en plus de ces stades, il y a une commission actuellement en mission à Kita et Bougouni pour voir les conditions des infrastructures locales de ces régions afin d’abriter les matchs de championnat. Une autre bonne nouvelle donnée par M. Diakité, relève du fait qu’avec l’aide du département des Sports, le stade Mamadou Konaté va être réceptionné normalement au mois de janvier 2024. Qui sera un plus pour le bon déroulement du championnat et d’autres compétitions. «Nous allons commencer tôt pour terminer dans le délai, car le Mali est en retard par rapport au calendrier CAF. Ce qui cause des dommages aux clubs qualifiés en compétitions africaines» a affirmé Moussa.S. Diakité.

Concernant l’organisation proprement-dite, le 1e vice-président du CE de la FEMAFOOT a indiqué que la nouvelle saison sportive 2023-2024 démarrera le 07 octobre prochain. Une date arrêtée après une rencontre sanctionnée d’échanges fructueux avec les clubs concernés. Dans cette hypothèse la fin de ce championnat est prévue en principe pour Mai 2024. Toute chose qui permettra aux équipes qui doivent sortir de se préparer et régler administrativement tous les problèmes. Ce, afin que le Mali puisse retrouver sa position d’antan, c’est-à-dire parvenir à placer trois (3) ou quatre (4) équipes dans les compétitions africaines de clubs.

30 Millions pour le Champion et 25 Millions pour le vainqueur de la Coupe du Mali !

Côté perspective, l’actuel premier Patron de la FMF a rassuré qu’il y aura beaucoup d’améliorations cette année notamment au niveau du championnat en termes de récompense.

Ainsi, le champion aura 30 millions cette année contre 20 millions l’année dernière, le 2e aura 15 millions contre 10 millions et le 3e aura 10 millions contre 5 millions lors de la saison écoulée.

Quant à l’équipe championne du championnat féminin, elle aura 10 millions contre 3 millions auparavant, la 2e aura 5 millions contre 2 millions l’an passé, la 3e pour la première fois sera primée d’une enveloppe de 2 millions.

Pour la Coupe du Mali en homme, le vainqueur empochera la somme de 25 millions contre 10 millions auparavant et le finaliste 2e aura 10 millions contre 5 millions.

Chez les dames, l’équipe victorieuse aura 6 millions contre 5 millions auparavant et la finaliste 3 millions contre 2 millions avant.

Selon Moussa Sylvain Diakité, ils ne vont pas s’arrêter là car conformément aux instructions du président Mamoutou Touré, ils feront tout leur possible pour pourvoir toucher les sponsors, les grandes entreprises afin qu’elles puissent s’intéresser au football malien car sans argent rien n’est possible.

Par la suite, le conférencier a fait savoir que cette année à la fin championnat quatre (4) équipes vont descendre en ligue 2 parce qu’il est prévu de débuter le professionnalisme durant la saison 2024-2025. Pour cela, ce sont 14 clubs (contre 16 clubs auparavant) qui resteront en 1ère division.

Dans son exposé M.Diakité a évoqué d’autres initiatives au cours de cette saison 2023-2024. Des initiatives insérées dans un cahier de charge qui sera mis à disposition dans les jours à venir. Ce qui permettra d’acquérir de nouvelles expériences auprès des pays voisins qui ont déjà commencé le professionnalisme et de faire suivre le championnat à partir du 7 octobre jusqu’à la fin par des spécialistes pour pouvoir désigner les meilleurs lors de la nuit du mérite sportif qui sera organisée par la Fédération malienne de football.

Au niveau des compétitions internationales, le Président par intérim de la FEMAFOOT a touché du doigt les rendez-vous internationaux des différentes équipes nationales du Mali en plus des compétitions africaines de clubs dont les deux représentants maliens le Stade Malien et l’AS Réal de Bamako sont engagés.

