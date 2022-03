Le Stade du 26 Mars de Yirimadio a été rénové à des coups des milliards de FCFA. Aaprès plusieurs mois de travaux, il a rouvert ses portes, le mardi 04 janvier 2022. C’est un stade flambant neuf qui est prêt à accueillir les aigles du Mali et le public sportif malien longtemps privés de ce privilège à cause de la vétusté de nos stades qui ne répondaient plus aux normes internationales. Des efforts colossaux ont été déployés par les plus hautes autorités du Mali afin d’offrir un stade ultra moderne à la disposition du public sportif malien. Le vendredi 25 mars 2022, lors du match aller des barrages de la coupe du Monde 2022, les Aigles du Mali recevront les aigles de Carthage de la Tunisie et les supporters, ainsi que tous ceux qui auront la chance de se rendre au Stade du 26 Mars, doivent savoir que les temps ont changé et que certaines pratiques malsaines qui nous avaient conduits à jouer nos matches à domicile à l’extérieur doivent être bannies à jamais.

Le Stade du 26 Mars de Yirimadio a été modernisé, et c’est un stade flambant neuf répondant à toutes les normes internationales qui recevra ce match capital pour les aigles et pour le public sportif malien. Un rendez-vous inscrit en lettre d’or dans le calendrier du football malien, car le Mali n’a jamais été plus proche de la qualification à une coupe du monde sénior. C’est dans cet ordre d’idées que les plus hautes autorités du Mali ont mis les bouchées doubles afin que le public sportif malien puisse être le témoin oculaire de cette rencontre et rien n’a été laissé au hasard. Les tribunes, les tableaux d’affichages, les bancs de touche, la pelouse, les toilettes, les salons d’honneurs ; les cabines de presse, les vestiaires des joueurs ont tous été rénovés avec l’installation d’ascenseurs et d’un second tableau d’affichage, des cameras de surveillance etc. afin d’offrir un stade ultra moderne au Mali et permettre aux aigles de compter sur le soutien indéfectible du 12ème homme malien pour barrer la route du Qatar aux Tunisiens. Mais la vigilance doit être de mise au niveau de tous afin de n’endommager aucun objet. Pour cela, chacun doit être un exemple pour que les efforts consentis ne soient pas vains. Les chaises assises ne doivent plus se retrouver sur la pelouse pour exprimer son mécontentement suite à une décision arbitrale ; les toilettes doivent êtres utilisées à bon escient pour ne pas qu’elles se retrouvent dans un état délabré. Le public sportif malien doit changer de comportement s’il ne veut pas encore voir les matches des aigles délocalisés, les privant ainsi de leur 12ème homme dont le soutien est incontournable pour les soutenir à voler plus haut sur le firmament africain et mondial.

Moussa Samba Diallo

