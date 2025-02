Tirages Can U17, U20 et CAN Futsal féminine : Un tremplin pour les mondiaux

La journée du jeudi 13 février a été très riche en activités pour la Confédération africaine de football (Caf). En plus de la Can U17 à laquelle le Mali participera, l’instance africaine de football a également procédé au tirage au sort de deux autres compétitions à savoir : la Can U20 et la Can féminine de Futsal. Pendant que les quarts de finalistes de la Can des moins de 17 ans se qualifient directement à la Coupe du monde de leur catégorie, les finalistes du Futsal seront les deux représentants de l’Afrique au Mondial de leur catégorie.

Outre la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 17 ans dont le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie de l’Angola, de la Côte d’Ivoire et un représentant de la zone Afrique centrale, la Caf a dévoilé également la composition de plusieurs autres de ses compétitions dont la Can Juniors ainsi que la Caf féminine de Futsal.

Chez les Juniors, le tirage au sort a été réalisé par l’ancien international malien Adama Coulibaly et la légende sénégalaise Souleymane Camara Le tournoi, qui se déroulera du 26 avril au 18 mai 2025, réunira 13 équipes. En plus du trophée tant convoité, le tournoi servira de qualification pour la Coupe du monde U-20 de la FIFA, Chili 2025 où quatre places seront réservées à l’Afrique. Le tirage au sort a offert des groupes relevés, a indiqué la Caf ajoutant que « plusieurs affrontements entre poids lourds sont attendus dès le premier tour. Le Nigeria, nation la plus titrée de la compétition, se retrouve dans le même groupe que trois anciens vainqueurs. Les Flying Eagles joueront dans la poule B en compagnie de l’Egypte, du Maroc et de l’Afrique du Sud. Dans le groupe A, la Côte d’Ivoire, pays hôte, affrontera la RD Congo, le Ghana, la Tanzanie et un deuxième représentant de la zone UNIFFAC, ce qui en fait l’une des poules les plus compétitives. Le Sénégal lui, entamera la défense de son titre dans le groupe C avec comme adversaires: la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone. »

Selon les explications fournies par la Caf, instance organisatrice du tournoi, Can U20 Côte d’Ivoire 2025 suivra un format à trois groupes : « Le groupe A regroupera cinq équipes, tandis que les groupes B et C en compteront quatre chacun. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, aux côtés des deux meilleures équipes classées troisièmes. Le tournoi se poursuivra ensuite sous forme de matchs à élimination directe, avec pour point d’orgue la finale le 18 mai 2025. En outre, les quatre demi-finalistes décrocheront leur ticket pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025, plus tard cette année, perpétuant ainsi la fière tradition d’excellence de l’Afrique sur la scène mondiale. »

A titre de rappel, le Sénégal, champion en titre, est en quête d’un deuxième trophée après sa victoire en Égypte en 2023. Cependant, il devra faire face à une rude concurrence du Nigeria, l’équipe la plus titrée de l’histoire du tournoi avec sept titres (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011 et 2015). Quant au Ghana, une autre puissance continentale, il cherchera à reconquérir le titre, après l’avoir remporté à quatre reprises et avoir marqué l’histoire en 2009 en devenant la première et la seule équipe africaine à remporter la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, a rappelé la Caf. Pour ce qui est de l’’Egypte, le Maroc et la Zambie, tous anciens champions, « ils chercheront également à marquer les esprits, tandis que la Côte d’Ivoire espère briller sur son sol. »

Futsal, Maroc 2025, une grande première

EN organisant le tirage au sort de la toute première édition de la Can de Futsal féminine, la Caf a indiqué que la tenue de l’évènement a été un moment historique. En effet, il s’agit du tirage au sort des phases de groupes de la toute première Coupe d’Afrique des nations féminine de Futsal. « Prévue du 22 au 30 avril 2025 au Maroc, cette édition inaugurale marque une avancée majeure dans le développement du futsal féminin sur le continent », s’est félicitée la Caf. Pour cette grande première, ce sont 9 sélections qui sont engagées pour des confrontations prometteuses, opposant des équipes aux styles de jeu variés et aux ambitions affirmées, a ainsi décrit la Caf la composition des groupes. « Pays hôte du tournoi, le Maroc a été versé dans le Groupe A aux côtés du Cameroun et de la Namibie. La poule B verra s’affronter l’Angola, l’Égypte et la Guinée, tandis que le Groupe C réunira Madagascar, la Tanzanie et Sénégal. Avec ces affiches alléchantes, la compétition s’annonce relevée et devrait offrir un spectacle captivant. Les sélections ont désormais quelques semaines pour peaufiner leur préparation avant d’entrer en lice dans cette édition historique», peut-on lire ce commentaire le site web de la Confédération africaine de football.

En plus du trophée, un autre enjeu de taille entoure la compétition. En effet, les deux sélections finalistes de la compétition représenteront l’Afrique à la Coupe du monde féminine de Futsal de la Fifa qui aura lieu du 21 novembre au 7 décembre 2025 aux Philippines.

Moussa Bangaly

