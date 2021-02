Battu en Algérie 1 but à 0 le dimanche 21 février par la Jeunesse sportive de Kabylie, le stade malien de Bamako est éliminé de la coupe de la confédération africaine de football.

Il n’existe plus aucune équipe malienne en compétition africaine des clubs. Le dernier représentant, le stade malien de Bamako, a été éliminé au tour de cadrage de la coupe de la confédération africaine de football par les algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK).

Vainqueur par 2 buts à 1 à l’aller à Bamako, les blancs de Bamako ont été battus par le minimum un but à 0 par la JSK suffisant pour l’équipe algérienne qui se qualifie ainsi pour la lucrative phase de poule de la coupe CAF. C’est la énième que les clubs maliens sont éliminés avant les phases de poule.

Cette rencontre entre la JSK et le Stade malien de Bamako s’est joué dans des conditions difficiles. Les pensionnaires de Sotuba sont arrivés en Algérie par à 2 heures du matin, soit quelques heures avant le coup d’envoi du match, par un vol spécial. Pour raison de la Covid-19, l’équipe n’a pas pu voyager par un vol régulier. Le Club a saisi la Caf demandant un report de la date de la rencontre. Celle-ci n’a pas voulu accéder à la demande des stadistes. Initialement désigné, la CAF a changé le quatuor guinéen par celui de la Tunisie.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Résultats du tour de cadrage retour de la Coupe de la Confédération :

AS Kigali (Rwanda) – CS Sfaxien (Tunisie) : 1-1 (CS Sfaxien qualifié) | Match joué samedi 20 février

US Monastir (Tunisie) – Raja Casablanca (Maroc) : 1-0, 5 TAB à 6 (Raja Casablanca qualifié)

NAPSA Stars (Zambie) – Gor Mahia (Kenya) : 2-2 (NAPSA Stars qualifié)

DC Motema Pembe (RD Congo) – Al Ahly Bengazhi (Libye) : 1-1, 7 TAB à 8 (Al Ahly Bengazhi qualifié)

Coton Sport (Cameroun) – AS SONIDEP (Niger) : 1-0 (Coton Sport qualifié)

JS Kabylie (Algérie) – Stade Malien (Mali) : 1-0 (JS Kabylie qualifiée)

Orlando Pirates (Afrique du Sud) – Jwaneng Galaxy (Botswana) : 1-0 (Orlando Pirates qualifié)

Rivers United (Nigeria) – Enyimba (Nigeria) : 1-0, 4 TAB à 5 (Enyimba qualifié)

ASC Jaraaf (Sénégal) – Platinum (Zimbabwe) : 1-0 (ASC Jaraaf qualifiée)

Pyramids (Egypte) – RC Abidjan (Côte d’Ivoire) : 2-0 (Pyramids qualifié)

ES Setif (Algérie) – Asante Kotoko (Ghana) : 0-0 (ES Setif qualifié)

Salitas (Burkina Faso) – Bouenguidi Sports (Gabon) : 3-1 (Salitas qualifié)

TAS Casablanca (Maroc) – Nkana (Zambie) : 2-1 (Nkana qualifié)

Etoile du Sahel (Tunisie) – Young Buffaloes (Eswatini) : | Match reporté au lundi 22 février, les Young Buffaloes ayant eu des difficultés pour rejoindre la Tunisie à temps ce dimanche

Primeiro de Agosto (Angola) – Namungo FC (Tanzanie) : 2-6 (match aller jouer en Tanzanie, match retour prévu jeudi 25 février en Tanzanie aussi)

