Tournoi de Basketball Assimi Goita : 14 équipes filles et garçons prendront part à cette compétition

Le tournoi Basketball Assimi Goïta, président de la Transition, aura lieu du 18 au 25 décembre. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse, le mercredi 20 octobre, par le président de la commission d’organisation, Souleymane Bouaré, dans un hôtel de la place.

Ce tournoi de basketball qui porte le nom du président de la transition, Assimi Goïta, est exclusivement réservé aux U-19 en filles et garçons. Cette catégorie se trouve être à cheval entre les catégories inférieures et supérieures (les seniors), a expliqué Souleymane Bouaré, président de la commission d’organisation du tournoi. C’est une catégorie qui a besoin d’être soutenue afin que le Mali puisse faire des résultats au niveau sénior.

Son objectif est d’attirer l’attention des autorités sur cette discipline qui continue de faire des résultats sur le plan mondial en témoigne la finale perdue par les U-19 garçons et la demie finale jouée par les U-19 Filles, qui a besoin de l’aide de la part des autorités. Le choix du nom d’Assimi Goita s’explique par le fait qu’il est Transition et garant de l’unité nationale, se justifie Souleymane Bouaré.

« Ce n’est pas une compétition de trop. Elle va apporter un plus à ce que la fédération malienne de basketball fait déjà » insiste le président de la commission d’organisation. Il a rappelé que c’est une manière de célébrer les pratiquants qui procurent de la joie au peuple malien mais aussi aux hommes de l’ombre.

14 équipes en garçons et filles venant des 08 anciennes régions administratives (présence des ligues de basketball) et les 06 communes du district de Bamako participeront à ce tournoi. La sélection dans les régions et à Bamako aura lieu du 1er au 30 novembre. La compétition se jouera à Bamako et les équipes seront réparties en 02 poules. L’une sera basée à la maison des jeunes et l’autre au stade du 26 mars.

La finale quant à elle se jouera au Palais des Sport Salamatou Maïga et l’entrée sera gratuite. « Nous voulons une fête populaire. C’est pourquoi nous ferons tout pour que l’ensemble des centres de basketball de Bamako se retrouvent dans la salle le jour de la finale », espère Souleymane Bouré.

Ce tournoi se jouera avec l’accompagnement de la fédération malienne de basketball. Le président de la commission d’organisation espère perpétuer cette compétition dans les années à venir avec ou sans le nom d’Assimi Goïta.

La cérémonie a pris fin par la remise de maillot au représentant de la fédération malienne de basketball. Il faut rappeler qu’un tournoi de football, qui bat d’ailleurs son plein, porte déjà le nom du président de la transition.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

