Une du jour. “Touché” : Mbappé non convoqué en équipe de France de football

L’attaquant et capitaine de l’équipe de France n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus. Si les raisons de cette mise à l’écart demeurent incertaines, le quotidien sportif madrilène “As” souligne que les soucis s’accumulent pour Kylian Mbappé.

La tête dans les mains, Kylian Mbappé affiche une mine déconfite en couverture du quotidien sportif As, vendredi 8 novembre. “Touché”, titre en français le journal madrilène, rendant compte de la non-sélection de l’attaquant star pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. La veille, à la mi-journée, Didier Deschamps a créé la stupeur lors de l’annonce des 23 joueurs sélectionnés pour les matchs contre Israël et l’Italie, les 14 et 17 novembre. Le nom de son capitaine ne figurait nulle part.

“Cette décision a logiquement fait parler, et Deschamps a été interrogé à ce sujet pendant la conférence de presse mais il est resté évasif”, écrit As. Le sélectionneur n’a en effet rien laissé transparaître des motifs de cette décision, tout au plus a-t-il déclaré :

“Je peux vous dire deux choses : Kylian voulait venir et ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui sont entrés en ligne de compte.”

Kylian Mbappé était déjà absent de la précédente liste concoctée par Didier Deschamps en octobre. La raison invoquée était alors une blessure au mollet. Celle-ci ne l’avait pourtant pas empêché de disputer plusieurs rencontres avec son club, le Real Madrid.

Dans un autre article, As estime que le sélectionneur des Bleus aurait pu y voir une remise en cause de son autorité. “S’il y a bien une chose qu’il a montrée ces dernières années, c’est qu’il sort toujours indemne de toutes les crises en interne. Il n’a pas hésité à écarter Benzema et Rabiot, donc même si l’attaquant madrilène est un cas à part, sa décision est surtout motivée par la volonté de ne pas se couper du vestiaire.”

Titrant son article “La France condamne Mbappé”, le journaliste ajoute que certains commentateurs sportifs en viennent même à questionner l’implication et l’engagement du joueur avec le maillot bleu.

“La mauvaise passe de Mbappé se poursuit”, peut-on lire sur la première page d’As. Outre ses performances en demi-teinte avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est aussi retrouvé au cœur d’une tempête médiatique. Des tabloïds suédois ont affirmé qu’il était la cible d’une enquête pour viol ouverte par le parquet de Stockholm, à la suite de sa visite dans la capitale suédoise en octobre. Son avocate a annoncé le dépôt d’une plainte pour “dénonciation calomnieuse”.

Source: https://www.courrierinternational.com/

