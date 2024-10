Yves Bissouma, capitaine Aigles du Mali : Confiance et doutes

Alors qu’ils restaient sur deux matches sans victoires au Stade du 26-Mars de Bamako (défaite contre le Ghana : 1-2, nulle face au Mozambique : 1-1), les Aigles ont renoué avec le succès à l’occasion de la réception de la Guinée Bissau (victoire : 1-0) pour le compte de la 3e journée éliminatoire de la Can Maroc 2025.

Un joli cadeau pour les supports, longtemps frustrés dans ladite enceinte, selon le capitaine Yves qui ne compte dormir sur ses lauriers au moment de retrouver la même adversaire, quatre jours plus tard, pour une possible qualification à la Can à deux journées de la fin des éliminatoires. Car une victoire ce mardi contre la Guinée Bissau peut permettre au Mali de se qualifier.

“Je suis très heureux parce que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné à la maison. Aujourd’hui on l’a fait devant notre public. Il n’y a pas un beau cadeau plus que ça. Maintenant, comme je l’ai dit, il faut se concentrer car ce n’est pas fini. Il y a encore un autre match à jouer. On va certes savourer cette victoire en en profitant avec nos familles car c’était très important de gagner ce match à domicile. Cette victoire, le peule la méritait… Ce match retour ne sera pas facile. On va l’aborder avec beaucoup de sérieux et de concentration. Il y a un nouvel air qui est en train de s’installer. On sait que ça ne va pas être facile, mais on va essayer de continuer notre petit bonhomme de chemin. On sait que ça ne sera pas facile mais on est confiants qu’on aura la victoire car on est un groupe soudé”.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :