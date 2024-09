Académie des jeunes blogueurs du Mali édition : La paix et la cohésion sociale via le blogging

Du 28 au 31 août 2024, l’Ispric a accueilli la 2e édition de l’Académie des jeunes blogueurs du Mali. Initiée par Komunitas, le réseau des blogueurs en partenariat avec le projet Fokaben de Search for Common Ground.

L’Académie a regroupé une cinquantaine de jeunes venus d’un peu partout. Ils ont été initiés au blogging. Le thème de cette année était “Réseau sociaux, vecteur d’engagement citoyen pour la paix et la stabilité au Mali”. L’objectif était de les former au blogging pour promouvoir la paix et la cohésion sociale sur leurs plateformes.

Lors de cette académie, plusieurs modules ont été présentés sur l’initiation au blogging, la création d’un blog, l’écriture web, la communication pour le changement… Ces modules ont été présentés par des pionniers du blogging, comme Fatoumata Harber, Awa Sidibé ou El hadj Dicko.

Au Mali, les médias sociaux jouent un rôle crucial en tant que plateformes de discussions et de mobilisation pour les citoyens, permettant d’aborder des enjeux comme la gouvernance, l’éducation et la paix. Cependant, leur utilisation entraîne des défis tels que la désinformation et la confusion entre différents acteurs numériques, comme les blogueurs et les influenceurs.

Pour y remédier, l’initiative Mali Blog Academy vise à renforcer les capacités des utilisateurs et à promouvoir une utilisation responsable des médias sociaux, tout en développant des compétences professionnelles dans l’espace numérique. Les objectifs principaux étaient de : contribuer au changement de comportement des utilisateurs des médias sociaux en renforçant leurs capacités et en les sensibilisant à une utilisation responsable.

Cette 2e édition de l’Académie des jeunes blogueurs du Mali porte le nom de Fatouma Harber bloggeuse, formatrice de Doniblog.

Oumou Maïga

