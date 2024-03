Une page Facebook a relayé une rumeur selon laquelle des djihadistes en formation à Niono auraient été surpris par les FAMa (Forces armées maliennes). Dans une présentation de plus de sept minutes en Bambara, nous pouvons y voir des images d’hommes armés. Ces vidéos qui illustrent la séquence sont hors contexte.

La vidéo, partagée plus de 300 fois, est à près de 8 000 vues. Elle est illustrée par des inserts vidéos et légendée comme suit «urgent : des terroristes surpris en pleine formation et neutralisés par les FAMa à Niono.»

Les séquences glissées dans la vidéo montrent clairement des hommes lourdement armés, qui semblent former d’autres plus jeunes. On y voit aussi des colonnes de véhicules et de combattants.

Cependant, toutes les images utilisées dans cette vidéo sont sorties de leur contexte. Nous avons capturé quelques parties de la vidéo, puis procédé à des recherches inversées. A travers l’une des captures, nous avons retrouvé certaines séquences, montrant des éléments en turban et qui suivent des instructions, dans un reportage de Tv5 Monde datant de 2012. Dans l’élément, il était plutôt question de «l’avancée du Mnla (Mouvement national de libération de l’Azawad), vers Tombouctou.»

Une autre partie de la vidéo montre précisément la première sortie d’un émir de l’Etat islamique au grand Sahara (Eigs) en décembre 2022, à en croire cet article d’Afriksoir.

Pas de communiqué officiel sur l’intervention

L’armée malienne communique généralement sur ses actions menées. Elle utilise très souvent ses plateformes notamment sa page Facebook pour faire le point de ses opérations. Au moment de la publication de cet article, aucune mention n’est faite sur la page officielle des FAMa concernant «des terroristes neutralisés en pleine formation» dans la localité de Niono.

En plus, lors de ses traditionnelles rencontres avec la presse, l’armée fait un point de la situation sécuritaire dans le pays. Celle qui a eu lieu le 4 mars dernier donnait des détails sur la situation et incidents sécuritaires recensés au cours du mois de février. Pendant cette rencontre, en ce qui concerne le 19 février 2024, la Direction de l’information et des relations publiques des armées Dirpa, a communiqué plutôt sur «un détachement des FAMa en mission d’escorte qui a fait l’objet d’une embuscade.» Un incident malheureux qui s’est produit vers Soribougou, entre Bamako et Kita, selon les Forces armées maliennes.

Par Ardo Dicko

