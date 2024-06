Conférence de lancement de la 2ème édition de la semaine numérique : « Les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel : opportunité ».

L’annonce a été faite par le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Ahmadou Ag ILYENE, le vendredi 14 juin 2024 en faveur d’une conférence de presse organisée à Maeva Palace.

La semaine du numérique se veut un cadre d’échange entre l’ensemble des acteurs du secteur du numérique. L’objectif, en plus de promouvoir l’innovation et la transformation digitale, favorise la compétitivité, la créativité et l’exposition du savoir-faire malien dans le domaine du TIC, a expliqué le ministre en charge du portefeuille de la communication et du numérique lors de cette conférence de lancement des activités dudit évènement.

Poursuivant, il annonce que l’édition va enregistrer la participation des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), et cela parce que ces derniers partagent avec le Mali les mêmes défis.

Aussi en vue d’une dynamique de mutualisation et synergie d’action, les ministres de l’AES en charge du numérique et leurs délégations sont attendues, à l’occasion. Et, il est prévu qu’ils animent des panels.

En plus de cela, la semaine prévoit des rencontres Be to Be, du Networking ainsi que la participation d’une trentaine de start-ups qui vont compétir, et les trois premiers seront primés.

Il est également prévu d’accorder une dimension spéciale à la promotion du genre pour les métiers du numériques et à l’apprentissage par le numérique.

Cette conférence a été opportune pour le ministre Ahmadou Ag ILYENE, d’inviter les médias à se mobiliser pour la réussite de l’événement. Mais surtout d’insister sur l’importance et les enjeux du numérique dans le développement, la sécurité et la modernisation de l’administration. Selon lui, les échanges devraient permettre à chacun des pays de bâtir une société du numérique adaptée à la réalité du pays, d’accéder à une souveraineté numérique. Il n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement des autorités pour le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Soulignons que la deuxième édition de la semaine du numérique a comme invité d’honneur le Niger.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :