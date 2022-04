Le directeur de la SOMAGEP, Dramane Coulibaly, et celui de l’Ecobank, Mamady Diakité, ont procédé au lancement du service de paiement via des plateformes digitales. C’était au siège de l’Ecobank, le mardi 19 avril 2022.

Désormais, un clic, étant sans son salon, permet de payer sa facture d’eau. Finies donc les longues files d’attentes devant les agences SOMAGEP. Le service Eau et son partenaire Ecobank viennent de mettre en place un projet structurant.

Selon Allassane Touré, DG de la banque transitionnelle, tout devient digital. « Une connexion de l’usager lui permet d’économiser le temps et l’énergie. Pour arriver à ce résultat, Ecobank et son partenaire SOMAGEP ont travaillé d’arrache-pied pour permettre aux clients de payer de manière plus simple, plus facile la facture », a-t-il indiqué.

Il a rassuré son partenaire, la SOMAGEP, que sa banque ne ménagera aucun effort pour assurer à ses clients un service de qualité même si tout changement est porteur d’incertitude. Ce fut une démonstration de paiement de facture par les experts devant les invités. Selon les organisateurs, cette nouvelle donne fera l’objet d’une large diffusion pour le bonheur des clients.

Fodé Kamaté, un des chefs du projet à la SOMAGEP, a indiqué que ce projet a pour objectif de rendre plus accessible le paiement de facture d’eau par le client sous forme digitale. C’est pourquoi il a été mis en place ce projet. Il dira que c’est aussi pour élargir le guichet EDM, car la 1ère application qu’ils ont eu à faire développer était pour un défaut de fichier. « Alors, à partir de cette application, il n’y aura plus d’envoi de fichier et de facture », va-t-il faire savoir. Le DG de la SOMAGEP n’a pas caché sa satisfaction. Il a félicité les techniciens pour leur effort, lequel a permis de mettre en place cette application. Il a rappelé qu’en plus de cette digitalisation, l’objectif est de rendre facile le règlement de facture, où la distribution et la commercialisation deviendront faciles.

Aussi, il a indiqué que ceci permettra encore à la SOMAGEP de renforcer ses capacités quand on sait déjà que son service a été certifié à ISO 9000 version 2015. Pour sa part, le directeur général, de l’Ecobank, Mamady Diakité, dira que sa banque s’est engagée dans la digitalisation, car elle est une banque Panafricaine, présente dans 36 Etats dont 33 en Afrique.

Selon lui, leur mission les oblige à s’adapter au développement des nouvelles technologies et ce qui fait que cette banque est aujourd’hui, la banque la plus digitale du Mali. Il dira que ce choix n’est pas fortuit, sachant que la SOMAGEP fournit d’énormes efforts pour satisfaire ses clients (plus de 400 000 litres d’eau sont consommés au Mali). Il a salué le partenariat public-privé qui, à l’en croire, est dans un partenariat gagnant-gagnant, leur permettant à partir des possibilités via les plateformes d’offrir aux clients un service de qualité, en économisant le temps et l’énergie. Enfin, pour lui, l’intégration fait partie des missions d’Ecobank. Et, le paiement est gratuit, a-t-il indiqué, même si le client n’est pas domicilié à Ecobank.

Fakara Faïnké

