Dans leur nouveau rapport « Combien d’enfants et de jeunes ont accès à Internet à la maison ? », publié au cours de ce mois de décembre, l’UNICEF et l’Union internationale des télécommunications (UIT) constatent une véritable fracture numérique dans le monde. Une situation qui ne favorise pas la continuité pédagogique en période de covid-19.

Jusqu’à 1,6 milliard d’enfants a subi les effets des fermetures d’écoles dans le monde en raison de la covid-19. Les nouvelles technologies qui devraient combler cette perturbation massive de l’éducation ne sont pas accessibles à tous les enfants. 2,2 milliards, soit deux tiers d’enfants et de jeunes âgés de 25 ans ou moins « n’ont pas accès à internet à la maison ». En tout cas, c’est ce qui ressort du rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), publié en ce début décembre 2020.

Intitulé « Combien d’enfants et de jeunes ont accès à Internet à la maison », ce rapport indique qu’avant les vagues de fermetures d’écoles de part et d’autre le monde, un enfant sur cinq en âge scolaire (3 à 17 ans) n’était pas scolarisé. Outre cela, « même les enfants scolarisés n’apprendraient pas nécessairement, avec 617 millions d’enfants et d’adolescents dans le monde n’atteignant pas le niveau de compétence minimum », précise la même source.

C’est dans le but de combler ces lacunes que « plus de 90% des ministères de l’Éducation du monde ont adopté un certain type de politique d’apprentissage à distance et les parties prenantes ont cherché à « réinventer l’éducation » en exploitant la technologie ». Mais ce nouveau rapport, fruit d’un effort conjoint de l’UNICEF et de l’Union internationale des télécommunications (UIT), montre à travers de données récentes recueillies auprès des ménages que « des inégalités importantes entre les pays, les régions, les groupes de richesse et les milieux urbain-rural » constituent un véritable obstacle à l’accès aux outils technologiques. Pour appuyer leur position, ces organisations estiment que « seuls 5% des enfants et des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre ont accès à Internet à domicile, contre 33% en moyenne mondiale ». Et de poursuivre : « Les différences sont encore plus marquées entre les pays riches et les pays pauvres, avec seulement 6% des enfants et des jeunes dans les pays à faible revenu ayant accès à Internet, contre 87% dans les pays à revenu élevé ».

Partant de ces constats, l’UNICEF et l’UIT estiment nécessaire « d’élargir considérablement l’accès à Internet pour garantir que tous les enfants et les jeunes apprennent et acquièrent les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour soutenir un avenir durable ». C’est dans ce cadre que ces deux organisations ont lancé Giga , « une initiative mondiale ambitieuse visant à connecter chaque école à Internet ». Pour résoudre la crise d’apprentissage « et à transformer l’éducation en donnant aux enfants et aux jeunes un accès égal à un apprentissage numérique de qualité », l’UNICEF travaille également dans le cadre de l’ initiative Reimagine Education. Cela, avec le soutien de Generation Unlimited.

Fousseni Togola

