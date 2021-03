Mali Digital Awards (MDA) : Le projet « Système de Sécurité Numérique du Mali » élu meilleure innovation

Une autre innovation de la jeune pépite Mahamadou Tangara promoteur de la start-up MalianTube, cette fois ci,c’est la gestion des données au niveau de la Police et de la justice malienne que le jeune veut dématérialiser.

Mali Digital Awards, un événement qui est à sa toute première édition dont l’objectif est de faire du numérique un moteur essentiel dans la recherche de solution pour résoudre nos problèmes. L’occasion était bonne pour donner la chance aux projets qui visent à apporter des solutions afin d’amener l’administration malienne à la pointe de la technologie. Un véritable challenge révélé à travers l’organisation de ce grand rendez-vous du numérique au Mali placé sous le haut parrainage du ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement Mohamed Salia Touré.

Elu meilleure innovation au MDA, ce n’est pas une première pour ce projet à fort potentiel attire l’attention d’un jury, on se souvient qu’en 2020, lors du Hackthon “LE MALI A L’HORIZON 2040“ il a remporté le premier prix après une brillante démonstration du logiciel par le jeune Tangara. Pour la petite histoire, Mme Kamissa Camara ministre de l’Economie Numérique de l’époque, emportée par la portée de ce vaste projet avait fait la promesse de faire de son possible pour qu’il puisse voir le jour dans les administrations concernées.

Voilà qu’aujourd’hui, c’est au tour de ce grand évènement de découvrir le projet du Système de Sécurité Numérique du Mali. Un projet si son application venait à se réaliser permettra à la police de collecter et stocker les dépôts de plaintes ; enregistrer les procès-verbaux pour chaque affaire et enfin, répertorier les arrestations et les délits de chaque individu sur son profil juridique. Pour la justice, il donnera la possibilité à l’administration judiciaire de délivrer les casiers judiciaires, de garantir la cohérence et la fluidité de l’information entre les deux services (police et justice) ; d’attribuer automatiquement des affaires en cours à un juge pour des dispositions à prendre.

Avec ce prix de meilleure innovation, les organisateurs de ce concours n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. Une rencontre avec le gouvernement est en vue afin d’étudier les possibilités de déploiement du système dans les administrations concernées.

Ousmane Mariko

Commentaires via Facebook :